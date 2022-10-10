Международный Комитет Красного Креста опроверг фейки об остановке работы. Чем занимается организация в Украине

В СМИ появилась информация, что Международный Комитет Красного Креста приостановил свою работу в Украине по соображениям безопасности из-за массированных обстрелов России 10 октября. Об этом сообщили в Reuters.

Но Красный Крест Украины опроверг эту информацию и подчеркнул, что они работают в усиленном режиме. В украинских офисах организации работает более 600 человек.

Также в сообщении говорится, что партнеры по международному движению Красного Креста тоже продолжают работать на территории Украины.

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Что такое Красный Крест

Прежде всего, Международный Комитет Красного Креста — нейтральная, независимая и неприбыльная организация.

Она распространяет и укрепляет гуманитарное право и гуманитарные принципы.

Чем занимается Красный Крест в Украине

Задачи Международного Комитета Красного Креста носят исключительно гуманитарный характер. Они заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших из-за вооруженных конфликтов, войн, стихийных бедствий, аварий и т.п. и оказывать им помощь.

Функции и направления деятельности Общества Красного Креста Украины определены законом Украины Об Обществе Красного Креста Украины.

Оно осуществляет деятельность по следующим направлениям:

противодействие распространению COVID-19;

организация работы патронажной службы;

проведение учений с первой помощи;

распространение знаний по международному гуманитарному праву;

осуществление санитарно-просветительской деятельности;

пропаганда донорства крови;

организация отрядов быстрого реагирования;

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;

помощь внутри перемещенным лицам;

розыск без вести пропавших;

психосоциальная поддержка;

повышение осведомленности о рисках минной опасности;

помощь нуждающимся.

С начала полномасштабного наступления России Красный Крест также помогал ВПЛ: раздавал лекарства, пищевые наборы, социальные выплаты и т.д. Также поддерживали критическую инфраструктуру и предоставляли жилье.

Сегодня, 10 октября, Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины, поэтому возможны перебои с электроэнергией. Ранее мы рассказывали, что такое веерные отключения и почему они возникают.

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