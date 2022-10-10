Украина

Международный Комитет Красного Креста опроверг фейки об остановке работы. Чем занимается организация в Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 октября 2022, 17:48
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