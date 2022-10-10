Україна

Міжнародний Комітет Червоного Хреста спростував фейки про зупинку роботи. Чим займається організація в Україні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Жовтня 2022, 17:48
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