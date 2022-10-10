Міжнародний Комітет Червоного Хреста спростував фейки про зупинку роботи. Чим займається організація в Україні

У ЗМІ з’явилася інформація, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста тимчасово призупинив свою роботу в Україні з міркувань безпеки через масовані обстріли Росії 10 жовтня. Про це повідомили у Reuters.

Але Червоний Хрест України спростував цю інформацію та наголосив, що вони працюють у посиленому режимі. В українських офісах організації працює понад 600 осіб.

Також у повідомленні йдеться про те, що партнери по міжнародному руху Червоного Хреста теж продовжують працювати на території України.

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Що таке Червоний Хрест

Насамперед Міжнародний Комітет Червоного Хреста — неупереджена, нейтральна, незалежною та неприбуткова організація.

Вона поширює та укріплює гуманітарне право й універсальні гуманітарні принципи.

Чим займається Червоний Хрест в Україні

Завдання Міжнародного Комітету Червоного Хреста мають виключно гуманітарний характер. Вони полягають у тому, щоб захищати життя й гідність людей, які постраждали через збройні конфлікти, війни, стихійних лих, аварій тощо та надавати їм допомогу.

Функції та напрями діяльності Товариства Червоного Хреста України визначені Законом України Про Товариство Червоного Хреста України.

Воно здійснює діяльність у таких напрямах:

протидія поширенню COVID-19;

організація роботи патронажної служби;

проведення навчань з першої допомоги;

розповсюдження знань з міжнародного гуманітарного права;

здійснення санітарно-просвітницької діяльності;

пропаганда донорства крові;

організація загонів швидкого реагування;

допомога постраждалим у надзвичайних ситуаціях;

допомога внутрішньо переміщеним особам;

розшук безвісти зниклих;

психосоціальна підтримка;

підвищення обізнаності про ризики мінної небезпеки;

допомога нужденним.

З початку повномасштабного наступу Росії Червоний Хрест також допомагав ВПО: видавав ліки, харчові набори, соціальні виплати тощо. Також підтримували критичну інфраструктуру та надавали житло.

Сьогодні, 10 жовтня, Росія завдала ударів по критичній інфраструктурі України, тому можливі перебої з електроенергією. Раніше ми розповідали, що таке віялові відключення та чому вони виникають.

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