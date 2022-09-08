Люди нуждаются в лекарстве и помощи: как медики спасают жизнь на деоккупированных территориях

Киевская область стала первым крупным деоккупированным регионом после начала полномасштабного вторжения.

Но разбитая медицинская инфраструктура не позволяла людям позаботиться о своем здоровье. Спасением стали мобильные бригады медиков.

Они приезжают к людям в села и городки Киевской области, чтобы проконсультировать и полечить. В общей сложности более 150 организаций под эгидой ВОЗ поддерживают Украину, в том числе и медикаментами, консультативно, материалами и транспортом.

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Также своими бригадами уезжают медики академии семейной медицины. Совершили более 90 выездов по Киевской области. Хотя не всегда у них есть условия, но они пытаются добраться до каждой деревни. Иногда приходится принимать людей прямо на скамейке посреди улицы.

Проект мобильных бригад доказал свою эффективность. Кроме Киевской области, их работу расширят на Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую, Хмельницкую и Волынскую области.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какие услуги во время операций бесплатны в Украине.