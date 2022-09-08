Люди потребують ліків та допомоги: як медики рятують життя на деокупованих територіях

Київщина стала першим деокупованим великим регіоном після початку повномасштабного вторгнення.

Але розтрощена медична інфраструктура не дозволяла людям подбати про своє здоров’я. Порятунком стали мобільні бригади медиків.

Вони приїжджають до людей у села і містечка Київщини, щоб проконсультувати й полікувати. Загалом понад 150 організацій під егідою ВООЗ підтримують Україну, зокрема медикаментами, консультативно, матеріалами та транспортом.

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Також своїми бригадами виїжджають медики академії сімейної медицини. Зробили понад 90 виїздів на Київщину. Хоч не завжди у них є умови, але вони намагаються дістатися кожного села. Інколи доводиться приймати людей просто на лавці посеред вулиці.

Проект мобільних бригад показав себе ефективним. Тож окрім Київщини, їхню роботу розширять на Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Черкащину, Хмельниччину та Волинь.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, які послуги під час операцій безкоштовні в Україні.