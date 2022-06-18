Мариуполь страдает из-за отсутствия воды: Кузин рассказал о распространении холеры в оккупированном городе

Из Мариуполя продолжают поступать тревожные известия об эпидемиологической ситуации. Советник городского головы Петр Андрющенко сообщал, что мариупольцы начали массово обращаться в медпункты с симптомами холеры и дизентерии. Есть ли риск, что эпидемия распространится по Украине?

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал об этом подробнее.

Что происходит в Мариуполе?

По его словам, у нас до сих пор нет полного объема информации об эпидемиологической ситуации в Мариуполе и статистике заболеваемости, поэтому спрогнозировать что-то удается довольно трудно. Несмотря на это, в Минздраве до сих пор нет доказательств официального подтверждения случаев холеры в Мариуполе.

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— Но мы знаем, что такая угроза точно есть из-за тех разрушений, которые понесли город.

Игорь Кузин призывает граждан, находящихся в Мариуполе или других территориях, подвергшихся значительным разрушениям городской инфраструктуры, использовать воду из колодцев и обязательно подвергать её термической обработке!

Может ли холера распространиться по Украине?

Врач отмечает, что уже с 1 июня был введен усиленный эпидемиологический надзор. В таких условиях на подконтрольной Украине территории проводится осмотр окружающей среды на наличие возбудителей кишечных инфекций, а также обследование больных, обратившихся за помощью.

До сих пор — через две недели проверок — к нам обратилось 440 больных кишечными инфекциями. Но среди них не было ни одного больного холерой.

Да и вообще, как объясняет Игорь Кузин, распространение холеры маловероятно из-за характера заразности: это заболевание, которое возникает вследствие недостаточного доступа к гигиене и чистой воде. На подконтрольных Украине территориях такая ситуация не возникает и возникать не может.

В случае появления холеры среди заболеваемости украинцев система здравоохранения готова к идентификации, лечению и борьбе с возбудителем.

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