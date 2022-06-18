Маріуполь потерпає через відсутність води: Кузін розповів про поширення холери в окупованому місті

З Маріуполя продовжують надходити тривожні звістки про епідеміологічну ситуацію. Радник міського голови Петро Андрющенко повідомляв, що маріупольці почали масово звертатися до медпунктів із симптомами холери та дизентерії. Та чи існує ризик, що епідемія пошириться Україною?

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів про це детальніше.

Що відбувається у Маріуполі?

За його словами, ми й досі не маємо повного обсягу інформації про епідеміологічну ситуацію у Маріуполі та статистику захворюваності, тож спрогнозувати щось вдається доволі важко. Попри те, у МОЗ досі немає доказів про офіційне підтвердження випадків холери у Маріуполі.

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— Але ми знаємо, що така загроза точно є через ті руйнування, які зазнало місто.

Ігор Кузін закликає громадян, що знаходяться у Маріуполі чи інших територіях, які зазнали значних руйнувань міської інфраструктури? використовувати воду із колодязів і обов’язково піддавати її термічній обробці!

Чи може холера розповсюдитися Україною?

Лікар наголошує, що уже з 1 червня було запроваджено посилений епідеміологічний нагляд. За таких умов, на підконтрольній Україні території проводиться огляд навколишнього середовища на наявність збудників кишкових інфекцій, а також обстеження хворих, які звернулися по допомогу.

Досі — за два тижні перевірок — до нас звернулося 440 хворих на кишкові інфекції. Але серед них не було жодного недужого на холеру.

Та й загалом, як пояснює Ігор Кузін, розповсюдження холери є малоймовірним через характер заразності: це захворювання, яке виникає внаслідок недостатнього доступу до гігієни та чистої води. На підконтрольних Україні територіях такої ситуації не виникає та виникати не може.

У випадку появи холери серед захворюваностей українців, система охорони здоров’я готова до ідентифікування, лікування та боротьби зі збудником.

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