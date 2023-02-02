Упокоятся их души. В Изюме хоронят тела замученных врагом жителей

В Изюме начались перезахоронения погибших в результате российского террора. Город почти полгода был под оккупацией.

Российские военные уничтожали все. Обустроили пыточные, а умерших хоронили в лесу. Там и обнаружили массовое захоронение.

Все это видели. Из танков обстреливали дома несколько дней. В течение месяца не могли даже завалы разобрать полностью, – рассказывает жительница Изюма Анна Топольская.

Родным пришлось проходить ДНК-тесты, чтобы им разрешили забрать тела. Сколько еще понадобится времени, чтобы достойно похоронить замученных российскими захватчиками, смотри в нашем сюжете.

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