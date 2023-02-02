Україна

Спочинуть їхні душі у спокої. В Ізюмі ховають тіла закатованих ворогом

Анна Боль, журналістка Факти ICTV 02 Лютого 2023, 23:00

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