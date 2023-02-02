Спочинуть їхні душі у спокої. В Ізюмі ховають тіла закатованих ворогом

В Ізюмі почали перепоховання загиблих внаслідок російського терору. Місто майже півроку було під окупацією.

Російські військові знищували усе. Облаштували катівні, а померлих ховали у лісі. Там і виявили масове поховання.

Усі це бачили. З танків обстрілювали будинки декілька днів. Протягом місяця не могли навіть завали розібрати повністю, — розповідає жителька Ізюма Ганна Топольська.

Рідним довелося проходити ДНК-тести, щоб їм дозволили забрати тіла. Скільки ще знадобиться часу, щоб гідно поховати закатованих російськими загарбниками, дізнайся у нашому сюжеті.

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