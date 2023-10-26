Мегасбор на 30 миллионов для 3 ОШБр! Помоги героям с зимней амуницией

Спикер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал о 30-миллионном сборе на комплексный пакет зимней амуниции для 3-й ОШБр.

30-миллионный сбор на зимнюю амуницию для 3-й ОШБр: подробности

На Бахмутском направлении, как обычно, горячо. Враг штурмует город каждый день. ВСУ имеют определенные успехи и доминируют на фронтах.

Александр Бородин собирает большую сумму на достаточно серьезный объем задач. Это нужно потому, что начинается так называемая “зимняя война”.

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Зимний переход очень тяжелый и специфический для войска, и, кроме того, что по умолчанию нужно ВСУ, нужно еще менять аксессуаров много, и оружие, которое находится под Бахмутом уже 9 месяцев и выходит из строя.

Ситуация на фронте такая, что враг инициирует разные локальные штурмовые действия, и они достаточно регулярные — может быть и 10 раз в сутки, а может и не быть вовсе.

Но и наши ребята не стоят на месте, они продвигаются и имеют успехи. Хотя это может быть и не заметно, и не освещено в медиа, но эти успехи важны именно для военных, убеждает спикер бригады.

По словам Александра, главное, что инициатива на нашей стороне, а правила на поле боя диктуют наши бойцы.

Частично враг штурмует сейчас и потому, что у него плохие оборонительные позиции. У противника заметно увеличились потери, иногда цифры погибших составляют до 1000 человек в сутки.

Преимущество у российской армии только в артиллерии и авиации, если же этого не будет, пехота будет заметно уменьшаться, уверяет представитель 3-й отдельной штурмовой бригады.

Надо понимать, что сложная часть войны ложится на украинского солдата, украинского штурмовика, которому нужно зачищать, заходить на позиции, которому нужно работать и в ближних боях тоже.

Помочь храбрым воинам уничтожать русских оккупантов ты можешь по QR-коду на экране. Сделай и свой вклад в общую победу!

Напомним, ранее мы рассказывали историю пограничника Максима Вычавки.

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