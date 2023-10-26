Мегазбір на 30 мільйонів для 3 ОШБр! Допоможи героям із зимовою амуніцією

Речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів про 30-мільйонний збір на комплексний пакет зимової амуніції для 3-ї ОШБр.

30-мільйонний збір на зимову амуніцію для 3-ї ОШБр: подробиці

На Бахмутському напрямку, як завжди, гаряче. Ворог штурмує місто щодня. ЗСУ мають певні успіхи та домінують на фронтах.

Олександр Бородін наразі збирає велику суму на досить серйозний обсяг задач. Це потрібно через те, що починається так звана “зимова війна”.

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Зимовий перехід дуже важкий і специфічний для війська, і, крім того, що за замовчуванням потрібно ЗСУ, треба ще міняти аксесуарів багато, і зброю, яка знаходиться під Бахмутом вже 9 місяців і виходить з ладу, — розповідає Олександр Бородін.

Ситуація на фронті така, що ворог ініціює різні локальні штурмові дії, і вони досить регулярні — це може бути і 10 разів на добу, а може і не бути зовсім. Але і наші хлопці не стоять на місці, просуваються та мають успіхи. Хоча це може бути й не помітно, і не висвітлено у медіа, але ці успіхи важливі саме для військових, ділиться речник легендарної бригади.

За його словами, найголовніше — що ініціатива на нашому боці, а правила на полі бою диктують наші бійці.

Частково ворог штурмує зараз і через те, що у нього погані оборонні позиції. У противника помітно збільшилися втрати, інколи цифри загиблих сягають до 1000 осіб на добу.

Перевага у російського війська наразі тільки в артилерії та авіації, якщо ж цього не буде, піхота буде помітно меншати, запевняє Олександр.

Треба розуміти, що складна частина війни лягає на українського солдата, українського штурмовика, якому треба зачищати, заходити на позиції, якому треба працювати і в ближніх боях також.

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