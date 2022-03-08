Мир не верит в будущее России: обращение президента Владимира Зеленского к украинцам

Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 13-го дня сопротивления российским оккупантам.

Президент Украины начал свою речь с чрезвычайно важных новостей о том, что США сделали важный шаг по ослаблению России и заставят агрессора заплатить за свои варварские поступки.

Америка запрещает импорт нефти из России, нефтепродуктов, газа, угля. Гражданам США не разрешено делать какие-либо инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс. За это решение Владимир Зеленский поблагодарил отдельно президента США Байдена.

Каждый цент, уплаченный России, она превращает в шары и снаряды, летящие в другие суверенные государства.

США ослабят государство-террориста экономически, политически и идеологически. Однако это не только касается денег. Как отметил Владимир Зеленский, это еще и о свободе и будущем, об определении курса, куда будет двигаться весь мир.

Либо Россия будет иметь уважение к международному праву и не будет вести войны, либо у нее нет денег, чтобы войны начинать.

К США в решении избавиться от нефти и нефтепродуктов из России присоединилась и Великобритания. За такую ​​принципиальность президент Украины лично поблагодарил премьер-министра Бориса Джонсона.

О судьбе тирании

Владимир Зеленский рассказал, что, выступая сегодня в британском парламенте, он вспомнил другие трудные времена 40-х годов прошлого века. Тогда агрессор подумал, что маленький остров не устоит под обстрелами и блокадами.

Однако недооценил его и вышло все наоборот, поскольку обладал мудростью, выдержкой, друзьями и силой. А самое главное – веру в будущее.

Как мы верим. Как мы боремся. И как мы победим.

О нас говорят, нам помогают и готовятся поддержать наше восстановление. Конечно после войны.

Однако агрессора ждет не только крах экономики, но и полное уныние. У них нет никакой перспективы.

Мир не верит в будущее России.

Однако мы устоим и продолжим свой путь в счастливое будущее. Напоследок Владимир Зеленский говорит:

Только время отделяет вас от свободы. Недолгое время.

Напомним, ранее Владимир Зеленский дал интервью телекомпании ABC, где рассказал о сотрудничестве с США и планах на будущее.