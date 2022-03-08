Світ не вірить у майбутнє Росії: звернення президента Володимира Зеленського до українців

Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 13 дня супротиву російським окупантам.

Президент України розпочав свою промову з надзвичайно важливих новин про те, що США зробили важливий крок для послаблення Росії та змусять агресора заплатити за свої варварські вчинки.

Америка забороняє імпорт нафти з Росії, нафтопродуктів, газу, вугілля. Громадянам США не дозволено робити будь-які інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс. За це рішення Володимир Зеленський подякував окремо президенту Сполучених Штатів Америки Байдену.

Кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави.

США послабить державу-терориста економічно, політично та ідеологічно. Проте це не лише стосується грошей. Як наголосив Володимир Зеленський, це ще й про свободу та майбутнє, про визначення курсу, куди буде рухатися увесь світ.

Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати.

До США у рішенні позбутись нафти та нафтопродуктів із Росії приєдналась і Велика Британія. За таку принциповість президент України теж особисто подякував премʼєр-міністру Борису Джонсону.

Про долю тиранії

Володимир Зеленський розповів, що виступаючи сьогодні у британському парламенті, він згадав інші важкі часи 40-х років минулого століття. Тоді агресор подумав, що маленький острів не вистоїть під обстрілами та блокадами.

Проте недооцінив його і вийшло все навпаки, оскільки мав мудрість, витримку, друзів і силу. А найголовніше – віру у майбутнє.

Як віримо ми. Як боремося ми. І як ми переможемо.

Про нас говорять, нам допомагають та готуються підтримати нашу відбудову. Звичайно ж після війни.

Проте агресора чекає не лише крах економіки, але й повна зневіра. У них немає жодної перспективи.

Світ не вірить у майбутнє Росії.

Однак ми вистоїмо і продовжимо свій шлях у щасливе майбутнє. Наостанок Володимир Зеленський говорить:

Тільки час відділяє вас від свободи. Недовгий час.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський дав інтерв’ю телекомпанії ABC, де розповів про співпрацю з США та плани на майбутнє.