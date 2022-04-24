Молитва президента за мир: Зеленский трогательно поздравил украинцев с Пасхой

В воскресенье, 24 апреля, президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, которые сегодня отмечают один из важнейших христианских праздников — Пасху.

Обращение глава государства записал в Софийском соборе, который выстоял во времена ордынского нашествия и нацистской оккупации, и сейчас внушает веру в светлое будущее и силу нашего народа.

— Сегодня мы все верим в новую победу Украины и уверены, что нас не уничтожит ни одна орда и нечисть.

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Вспомнил Зеленский и про образ заступницы человеческого рода Богородицы Оранты. Пока есть Оранта, есть София, а с ней стоит Киев, а с ним – и вся Украина, убежден глава государства.

Над образом Оранты написаны слова из Книги псалмов:

Бог среди города, и он не поколеблется. Бог ему поможет перед рассветом.

Воскресение Христово символизирует великую победу жизни над смертью, и сегодня украинцы едины в своей молитве, убежден глава государства. Далее президент зачитал общую молитву украинцев. Послушать ее можно в видео.

Президент также добавил, что на Пасху украинцы просят у Бога великой благодати, “чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное процветание”.

Он поздравил каждого украинца и украинку с этим светлым праздником и призвал:

Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!

Повне звернення президента та привітання з Великоднем дивись нижче:

Напомним, ранее мы рассказывали, почему нужно праздновать Пасху несмотря на войну и детям, и взрослым.