Україна

Молитва президента за мир: Зеленський зворушливо привітав українців з Великоднем

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 24 Квітня 2022, 09:03
Великоднє звернення Зеленського

Більше відео
Молитва президента за мир: Зеленський зворушливо привітав українців з Великоднем
Вибухи в Одесі, Миколаєві, Харкові: розповідаємо про обстріли у Великодню ніч
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня
Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО 24.03.22
Це лише питання часу! Нове звернення Зеленського до українців
0:05:27
Масштабний наступ на сході
Вивід гарнізону з Маріуполя — Грабський порівняв це з гірким досвідом Іловайська
Дивитись більше

Останні відео
Молитва президента за мир: Зеленський зворушливо привітав українців з Великоднем

Вибухи в Одесі, Миколаєві, Харкові: розповідаємо про обстріли у Великодню ніч
0:10:11
Великоднє звернення Зеленського
Молитва президента за мир: Зеленський зворушливо привітав українців з Великоднем
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня
Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО 24.03.22
Це лише питання часу! Нове звернення Зеленського до українців
0:05:27
Масштабний наступ на сході
Вивід гарнізону з Маріуполя — Грабський порівняв це з гірким досвідом Іловайська
Реакція Зеленського на обстріл Одеси росіянами 23 квітня
Покидьки смердючі! Зеленський емоційно прокоментував обстріл Одеси росіянами 23 квітня
Прес-конференція Зеленського 23 квітня
Прес-конференція президента Володимира Зеленського 23 квітня — головні тези та повне відео
0:03:25
Розмінування Сум - ситуація в місті та області 23.04.2022
Роботи не бракує! Сапери в Сумах щодня знаходять сотні російських мін та розтяжок
0:10:13
Ситуація в Маріуполі 23.04 - АЗОВці привозять гуманітарну допомогу в бомбосховище Азовсталі
Супергерої нашого часу: як АЗОВці піклуються про дітей, які перебувають у підвалах Азовсталі
0:02:53
В Одесі родина прихистила п'ять сімей
Одеса справді мама: як жителі прихистили п’ять родин із гарячих точок, що стали біженцями
Більше відео
Молитва президента за мир: Зеленський зворушливо привітав українців з Великоднем
Читати далі
Вибухи в Одесі, Миколаєві, Харкові: розповідаємо про обстріли у Великодню ніч
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь