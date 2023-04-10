Христос к нам приходит как врач. Мудрые слова епископа о боли украинцев во время войны

Война никуда не исчезает, но украинцы должны соединить светлые эмоции праздника с военным настоящим.

У нас действительно очень много слез и боли. Но именно к нам Христос приходит как врач, чтобы эту боль утолить, — отметил епископ Виталий Кривицкий Вадиму Карпьяку в телемарафоне Единые новости.

Епископ Киевско-Житомирской римско-католической церкви в Украине рассказал, как в темные времена боли и страданий найти свет на Пасху.

Христос воскрес — этот призыв для украинцев сегодня звучит, как симфония. Эти слова нужны каждому человеку, который переживает боль, — подчеркнул Виталий Кривицкий.

Детальнее смотри в видео.

Сейчас также смотрят

Бог мне вторую жизнь дал! Смотри, как во Львове в больнице окрестили парня, которого чудом спасли после ранения.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!