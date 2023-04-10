Христос до нас приходить як лікар. Мудрі слова єпископа про біль українців під час війни

Війна нікуди не зникає, та українці мають поєднати світлі емоції свята з воєнним сьогоденням.

У нас дійсно дуже багато сліз та болю. Але саме до нас Христос приходить як лікар, щоб той біль втамувати, — зазначив єпископ Віталій Кривицький Вадиму Карп’яку в телемарафоні Єдині новини.

Єпископ Київсько-Житомирської римсько-католицької церкви в Україні розповів, як у темні часи болю та страждань знайти світло на Великдень.

Христос воскрес — цей заклик для українців сьогодні лунає, як симфонія. Ці слова потрібні кожній людині, яка переживає біль, — наголосив він.

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