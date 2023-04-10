Україна

Христос до нас приходить як лікар. Мудрі слова єпископа про біль українців під час війни

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 10 Квітня 2023, 21:00

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