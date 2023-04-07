Бог мені друге життя дав — у Львові в лікарні похрестили хлопця, якого дивом врятували після поранення

У Львові похрестили пацієнта, якому тутешні медики врятували життя. Після ворожого обстрілу Бахмута уламок снаряда застряг у хлопця біля серця.

За життя юнака боролися одразу кілька лікарів. А віднедавна вони не лише його рятівники, а ще й хрещені батьки. Сам хлопчик Микита каже, рішення стало знаковим після всього, що пережив.

Бог мені друге життя дав… Якесь полегшення в душі. Такий шлях пройшов до операції, було сильне поранення, мені не можна було ворушитися, а я через всю Україну їхав і тут мені зробили операцію, — пригадує хлопець.

Поруч із сином мама Тетяна. Вона теж вирішила похреститись. Позаду хлопця його хрещені батьки — медики, які були поруч протягом усього його лікування. А коли їм запропонували стати хрещеними, ті без вагань погодились.

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Микита отримав поранення 31 січня цього року, коли вийшов з дому набрати води. Тоді окупанти обстріляли житловий район Бахмуту. Внаслідок цього загинуло двоє людей, четверо постраждали.

На жаль, діти продовжують страждати та гинути внаслідок варварської війни Росії проти України. 11-річний Артем пережив вісім операцій через російський обстріл, але не втратив надії на одужання. Дивись його історію.

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