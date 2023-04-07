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Бог мне вторую жизнь дал — во Львове в больнице окрестили парня, которого чудом спасли после ранения

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 07 апреля 2023, 14:00

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