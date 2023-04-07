Бог мне вторую жизнь дал — во Львове в больнице окрестили парня, которого чудом спасли после ранения

Во Львове окрестили пациента, которому здешние медики спасли жизнь. После вражеского обстрела Бахмута обломок снаряда застрял у парня возле сердца.
За жизнь молодого человека боролись сразу несколько врачей. А отныне они не только его спасители, но и крестные родители. Сам мальчик Никита говорит, что решение стало знаковым после всего, что пережил.
Бог мне вторую жизнь дал… Какое-то облегчение в душе. Такой путь прошел до операции, было сильное ранение, мне нельзя было шевелиться, а я через всю Украину ехал и здесь мне сделали операцию, — вспоминает парень.
Бог мне вторую жизнь дал… Какое-то облегчение в душе. Такой путь прошел до операции, было сильное ранение, мне нельзя было шевелиться, а я через всю Украину ехал и здесь мне сделали операцию, — вспоминает парень.
Рядом с сыном мама Татьяна. Она тоже решила креститься. За мальчиком стоят его крестные родители — медики, которые были рядом на протяжении всего его лечения. А когда им предложили стать крестными, они без колебаний согласились.
Никита получил ранение 31 января этого года, когда вышел из дома набрать воды. Тогда оккупанты обстреляли жилой район Бахмута. В результате погибли два человека, четверо пострадали.
К сожалению, дети продолжают страдать и гибнуть в результате варварской войны России против Украины. 11-летний Артем пережил восемь операций из-за российских обстрелов, но не потерял надежды на выздоровление. Смотри его историю.
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