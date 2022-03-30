Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Обращение Зеленского 30 марта

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в новом видеообращении вечером 30 марта 2022 об итогах 35 дня войны против России.

Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация в поле боя. И сейчас – это главное, – сказал президент.

Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека.

Главное из обращения Зеленского 30 марта:

Сегодня был очень активный дипломатический день. Три стабильных приоритета: оружие для Украины, новые санкции против России, финансовая поддержка для нашего государства.

Во время часового разговора с президентом США Байден отметил, что именно сейчас – переломный момент. Если мы реально боремся за свободу и защиту для демократий вместе, то мы имеем право требовать помощи в этот переломный момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы. Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании.

Норвегия ощутимо поддержала Украину. Призвал еще больше помогать – оружием, санкциями против России.

Говорил сегодня с президентом Египта и наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов.

Подписал указ об отзыве посла Украины из Марокко, возвращен посол из Грузии. Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства, а есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на должности. Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите другую работу.

Подписал указ о награждении государственными наградами 122 защитников Украины, из них 23 посмертно.

Смотри онлайн полное обращение Зеленского 30 марта.

Владимир Зеленский ежедневно разговаривает с мировыми лидерами и народами разных стран. Сегодня президент был на видеосвязи со Стортингом. Мы публиковали выступление Зеленского в парламенте Норвегии.