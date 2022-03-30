Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Звернення Зеленського 30 березня

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у новому відеозверненні ввечері 30 березня 2022 року щодо підсумків 35 дня війни проти Росії.

– Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це головне, — сказав президент.

Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину.

Головне зі звернення Зеленського 30 березня:

Сьогодні був дуже активний дипломатичний день. Три стабільних пріоритети: зброя для України, нові санкції проти Росії, фінансова підтримка для нашої держави.

Під час годинної розмови з президентом США Байденом наголосив на тому, що саме зараз – переломний момент. Якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократій разом, то ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний момент. Танки, літаки, артилерійські системи. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія.

Норвегія відчутно підтримала Україну. Закликав ще більше допомагати – зброєю, санкціями проти Росії.

Говорив сьогодні з президентом Єгипту та зі спадкоємним принцом Об’єднаних Арабських Еміратів.

Підписав указ про відкликання посла України з Марокко, повернуто посла з Грузії. Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, а є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте іншу роботу.

Підписав указ про відзначення державними нагородами 122 захисників України, з них 23 посмертно.

Дивись онлайн повне звернення Зеленського 30 березня.

Володимир Зеленський щодня має розмови зі світовими лідерами та народами різних країн. Сьогодні президент був на відеозв’язку зі Стортингом. Ми публікували виступ Зеленського у парламенті Норвегії.