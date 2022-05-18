Мы помним о Крыме! Обращение Зеленского ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

В среду, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Этих людей Россия также хотела лишить Родины и жизни.

Народа, чью историю и чье имя хотели стереть. Народа, который сумел вернуться домой. Сумел сохранить себя и свою правду.

Он напомнил о том, как в 1944 году, выселяя крымских татар с их земель, тогдашние палачи народа были уверены, что никто из переселенных не вернется домой, в Крым.

Такую же политику Россия проводит и сейчас, пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь. Оккупанты уничтожают украинские города и села, заставив более 12 миллионов украинцев и украинок покинуть свои дома.

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Захватчики снова, как и 78 лет назад, принудительно депортируют сотни тысяч наших людей на чужбину — в отдаленные регионы РФ.

— Нынешние палачи тоже были уверены, что у них все получится и что мы якобы не выдержим.

А мы выдержали. И боремся, чтобы вернуться в каждый уголок нашего дома. И возвращаемся.

Мы освобождаем свои земли и наших людей от временной оккупации. Защитники и защитницы нашего государства сдерживают самые отчаянные усилия оккупантов на Донбассе.

И мы помним о каждом городе, о каждой общине, которые все еще находятся в оккупации. Я всегда подчеркиваю: во временной оккупации. И, конечно, мы помним о Крыме.

Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на то, что многие россияне (отравленные государственной пропагандой) до сих пор не осознают своего поражения, жизнь заставит их почувствовать все потери. А украинцы в конце концов восстановят справедливость.

Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа!

Напомним, ранее экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, сможет ли Украина вернуть свои границы до зимы.