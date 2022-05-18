Украина

Мы помним о Крыме! Обращение Зеленского ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 мая 2022, 15:00

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