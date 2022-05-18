Ми пам’ятаємо про Крим! Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

У середу, 17 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Їх також хотіли позбавити Батьківщини та життя.

(Це) народ, чию історію та чиє ім’я хотіли стерти. Але народ, який зумів повернутися додому. Зумів зберегти себе і свою правду.

Він пригадав про те, як 1944-го року, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто з переселених не повернеться додому, в Крим.

Таку ж політику росіяни проводять і зараз, намагаючись окупувати Україну та зруйнувати наше життя. Окупанти знищують українські міста та села, змусивши понад 12 мільйонів українців і українок полишити свої домівки.

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Загарбники знову, як і 78 років тому, примусово депортують сотні тисяч наших людей на чужину — у віддалені райони Росії.

— Теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо.

А ми витримали. І боремось, щоб повернутися в кожний куточок нашого дому. І повертаємось.

Ми звільняємо свої землі та наших людей з тимчасової окупації. Захисники й захисниці нашої держави стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі.

І ми пам’ятаємо про кожне місто й про кожну громаду, які ще перебувають під окупацією. Я завжди підкреслюю: під тимчасовою окупацією. І, звичайно, ми пам’ятаємо про Крим.

Володимир Зеленський наголосив, що попри те, що багато росіян (отруєні державною пропагандою) ще не усвідомлюють своєї поразки, життя змусить їх відчути усі втрати. А українці врешті-решт відновлять справедливість.

Вічна пам’ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу!

Нагадаємо, раніше екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, чи зможе Україна повернути свої кордони до зими.