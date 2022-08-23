Только Украина избавит Крым от колючей проволоки! Выступление Зеленского на Крымской платформе

Вопрос Крымского полуострова сейчас особенно остро стоит на повестке дня: все мировое сообщество, затаив дыхание, наблюдает за тем, как Украина сопротивляется российскому империализму, а россияне в Крыму панически боятся “бавовны”.

Мы знаем и слышим о взрывах возле оккупированных городов в Крыму, шутим о незаконном Крымском мосту, но мало говорим о действительно важных вещах: жизни на временно оккупированной территории Крымского полуострова.

Сегодня стартовал второй саммит Крымской платформы, целью которого является решение вопроса Крыма и информирование международной общественности о ситуации на полуострове и жизни в российской оккупации.

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Крымской платформе, рассказал о дальнейшем пути к освобождению временно оккупированного полуострова и репрессиях, которые Россия проводит уже более восьми лет для крымчан.

На саммит также прибыл президент Польши Анджей Дуда, которого Зеленский назвал “одним из самых больших друзей Украины”.

Выступление Зеленского на Крымской платформе

Владимир Зеленский обратился к крымчанам, которые до сих пор находятся на полуострове, со словами:

Я знаю, что вы нас ждете, и мы точно вернемся.

— Но когда мы вернемся, то увидим все, что Россия сделала с нашей территорией на суше и в море: экологическая угроза, невиданное разрушение природы, экономический упадок и культурный вандализм.

Нам не стоит забывать, с чего эта российская агрессия началась — с оккупации Крыма и репрессий против ее коренного народа, крымских татар. Эти действия стали самыми большими религиозными гонениями в 21 веке против крымской мусульманской общины, — отметил президент.

Он также подчеркнул: вр время российских “освобождений” имели место изнасилования, убийства, мародерства, угрозы, кражи. Такие действия происходят до сих пор против всех тех граждан, которые ждут в Крыму украинский флаг.

Массированный террор после 24 февраля стал логическим концом деградации государства, которое еще недавно приглашали за стол с Большой семеркой.

Именно такое игнорирование крымского вопроса ранее, молчание тех стран, которые могли повлиять на Россию еще в 2014 году, Владимир Зеленский считает ответственным за нынешние события.

Что сейчас происходит в Крыму?

По словам Зеленского, сейчас в Крыму особенно обострились репрессии против тех, кто просто защищает свободу и нормальную жизнь на полуострове, борется за украинское будущее крымчан.

— Недавно я получил письмо от одного из киримлы (татары из Крыма — ред.) Наримана Джеляла, которого совершенно по лживым показаниям посадили в тюрьму оккупанты. А настоящая причина — борьба за будущее Крыма и участие в первом саммите Крымской платформы.

У себя в социальной сети Нариман Джелял написал: с Крыма все началось, Крымом все и закончится.

— И это будет эффективная реанимация международного правопорядка, потому что Россию нужно окончательно победить. Оккупация Крыма Россией превратила это действительно райское место в заброшенный депрессивный регион, украв часть жизни даже у тех, кого обошли репрессии.

Это регион колючей проволоки и беззакония, с этой территории было запущено более 700 крылатых ракет. Поэтому деоккупация и освобождение Крыма станет важным этапом в войне с Россией на всей территории Украины.

Только Украина соединит Симферополь с Берлином, а Ялту — с Неаполем. Только Украина снимет эту колючую проволоку для обычных граждан, желающих посетить райские места Восточной Европы.

В заключение президент добавил, что парламентом был принят закон О коренных народах, который защищает права крымскотатарского народа, а также закон О защите политзаключенных и О развитии языка крымчан. На этом, как отмечает Зеленский, никто останавливаться не будет.

– Для Украины Крым – это не просто территория, не фишка в геополитической игре, как для государства-террориста.

Для Украины Крым – это часть нашего народа, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность.

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