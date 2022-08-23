Украина

Только Украина избавит Крым от колючей проволоки! Выступление Зеленского на Крымской платформе

Виктория Мельник, редактор сайта 23 августа 2022, 17:00

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0:14:30
як час працює на користь України
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Как страна будет преодолевать безработицу? Что известно о льготах для ветеранов и рынке труда

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