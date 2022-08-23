Только Украина избавит Крым от колючей проволоки! Выступление Зеленского на Крымской платформе

Вопрос Крымского полуострова сейчас особенно остро стоит на повестке дня: все мировое сообщество, затаив дыхание, наблюдает за тем, как Украина сопротивляется российскому империализму, а россияне в Крыму панически боятся “бавовны”.
Мы знаем и слышим о взрывах возле оккупированных городов в Крыму, шутим о незаконном Крымском мосту, но мало говорим о действительно важных вещах: жизни на временно оккупированной территории Крымского полуострова.
Сегодня стартовал второй саммит Крымской платформы, целью которого является решение вопроса Крыма и информирование международной общественности о ситуации на полуострове и жизни в российской оккупации.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Крымской платформе, рассказал о дальнейшем пути к освобождению временно оккупированного полуострова и репрессиях, которые Россия проводит уже более восьми лет для крымчан.
На саммит также прибыл президент Польши Анджей Дуда, которого Зеленский назвал “одним из самых больших друзей Украины”.
Владимир Зеленский обратился к крымчанам, которые до сих пор находятся на полуострове, со словами:
Я знаю, что вы нас ждете, и мы точно вернемся.
Я знаю, что вы нас ждете, и мы точно вернемся.
— Но когда мы вернемся, то увидим все, что Россия сделала с нашей территорией на суше и в море: экологическая угроза, невиданное разрушение природы, экономический упадок и культурный вандализм.
Нам не стоит забывать, с чего эта российская агрессия началась — с оккупации Крыма и репрессий против ее коренного народа, крымских татар. Эти действия стали самыми большими религиозными гонениями в 21 веке против крымской мусульманской общины, — отметил президент.
Он также подчеркнул: вр время российских “освобождений” имели место изнасилования, убийства, мародерства, угрозы, кражи. Такие действия происходят до сих пор против всех тех граждан, которые ждут в Крыму украинский флаг.
Массированный террор после 24 февраля стал логическим концом деградации государства, которое еще недавно приглашали за стол с Большой семеркой.
Массированный террор после 24 февраля стал логическим концом деградации государства, которое еще недавно приглашали за стол с Большой семеркой.
Именно такое игнорирование крымского вопроса ранее, молчание тех стран, которые могли повлиять на Россию еще в 2014 году, Владимир Зеленский считает ответственным за нынешние события.
По словам Зеленского, сейчас в Крыму особенно обострились репрессии против тех, кто просто защищает свободу и нормальную жизнь на полуострове, борется за украинское будущее крымчан.
— Недавно я получил письмо от одного из киримлы (татары из Крыма — ред.) Наримана Джеляла, которого совершенно по лживым показаниям посадили в тюрьму оккупанты. А настоящая причина — борьба за будущее Крыма и участие в первом саммите Крымской платформы.
У себя в социальной сети Нариман Джелял написал: с Крыма все началось, Крымом все и закончится.
У себя в социальной сети Нариман Джелял написал: с Крыма все началось, Крымом все и закончится.
— И это будет эффективная реанимация международного правопорядка, потому что Россию нужно окончательно победить. Оккупация Крыма Россией превратила это действительно райское место в заброшенный депрессивный регион, украв часть жизни даже у тех, кого обошли репрессии.
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Это регион колючей проволоки и беззакония, с этой территории было запущено более 700 крылатых ракет. Поэтому деоккупация и освобождение Крыма станет важным этапом в войне с Россией на всей территории Украины.
Только Украина соединит Симферополь с Берлином, а Ялту — с Неаполем. Только Украина снимет эту колючую проволоку для обычных граждан, желающих посетить райские места Восточной Европы.
Только Украина соединит Симферополь с Берлином, а Ялту — с Неаполем. Только Украина снимет эту колючую проволоку для обычных граждан, желающих посетить райские места Восточной Европы.
В заключение президент добавил, что парламентом был принят закон О коренных народах, который защищает права крымскотатарского народа, а также закон О защите политзаключенных и О развитии языка крымчан. На этом, как отмечает Зеленский, никто останавливаться не будет.
– Для Украины Крым – это не просто территория, не фишка в геополитической игре, как для государства-террориста.
Для Украины Крым – это часть нашего народа, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность.
Для Украины Крым – это часть нашего народа, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность.
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