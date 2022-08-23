Тільки Україна прибере з Криму колючий дріт! Виступ Зеленського на Кримській платформі

Питання Кримського півострову зараз особливо гостро стоїть на порядку денному: вся світова спільнота затамувала подих і спостерігає, як Україна опирається російському імперіалізму, а росіяни в Криму панічно бояться “бавовни”.

Ми знаємо та чуємо про вибухи поблизу окупованих міст у Криму, жартуємо про незаконний Кримський міст, але мало говоримо про дійсно важливі речі: життя на тимчасово окупованій території Кримського півострова.

Сьогодні стартував другий саміт Кримської платформи, на меті якого є розв’язання питання Криму та інформування міжнародної громадськості про ситуацію на півострові та його життя в російській окупації.

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Кримській платформі розповів про подальший шлях до звільнення тимчасово окупованого півострова та репресії, які Росія влаштовує вже понад вісім років кримчанам.

На саміт також прибув президент Польщі Анджей Дуда, якого Зеленський назвав “одним із найбільших друзів України”.

Виступ Зеленського на Кримській платформі

Володимир Зеленський звернувся до кримчан, які досі знаходяться на півострові, словами:

Я знаю, що ви нас чекаєте, і ми точно повернемось.

— Але коли ми повернемось, то побачимо усе, що Росія зробила з нашою територією на суші та морі: екологічна загроза, небачена руйнація природи, економічний занепад та культурний вандалізм.

Нам не варто забувати, з чого ця російська агресія почалася — з окупації Криму та репресій проти її корінного народу, кримських татар. Ці дії стали найбільшими релігійними гоніннями у 21 столітті проти кримської мусульманської громади, — наголосив президент.

Глава держави додав: мали місце в російських “асвабаждєніях” і ґвалтування, вбивства, мародерства, погрози, крадіжки. Такі дії відбуваються й дотепер проти всіх тих громадян, що чекають на український стяг у Криму.

Масований терор після 24 лютого став логічним кінцем деградації держави, котру ще донедавна запрошували за стіл з Великою сімкою.

Саме таке ігнорування кримського питання раніше, мовчання тих країн, що могли вплинути на Росію ще у 2014 році, Володимир Зеленський вважає відповідальними за теперішні події.

Що зараз відбувається в Криму?

За словами Зеленського, зараз у Криму особливо загострилися репресії проти тих, хто просто захищає свободу та нормальне життя на півострові, бореться за українське майбутнє кримчан.

— Нещодавно я отримав листа від одного з киримли (кримські татари — ред.) Нарімана Джеляла, якого абсолютно за брехливими свідченнями ув’язнили окупанти. А справжня причина — боротьба за майбутнє Криму та участь у першому саміті Кримської платформи.

У себе в соціальній мережі Наріман Джелял написав: з Криму все почалося, Кримом все й закінчиться.

— І це буде ефективна реанімація міжнародного правопорядку, бо Росію треба перемогти остаточно. Окупація Криму Росією перетворила це справді райське місце на занедбаний депресивний регіон, вкравши частину життя навіть у тих, кого оминули репресії.

Це регіон колючого дроту і беззаконня, з цієї території було запущено більш як 700 крилатих ракет. Тож деокупація та звільнення Криму стане важливим етапом у війні з Росією для всієї території України.

Тільки Україна з’єднає Сімферополь з Берліном, а Ялту — з Неаполем. Тільки Україна зніме цей колючий дріт для звичайних громадян, які хочуть відвідати райські місцини Східної Європи.

Наостанок президент додав, що парламентом було ухвалено закон Про корінні народи, який захищає права кримськотатарського народу, а також закон Про захист політв’язнів і Про розвиток мови кримчан. На цьому, як зазначає Зеленський, ніхто зупинятися не буде.

– Для України Крим – це не просто територія, не фішка в геополітичній грі, як для держави-терориста.

Для України Крим – це частина нашого народу, спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу й повернемо сучасність.

На думку президента, повернення Криму – це ефективна реанімація міжнародного правопорядку.

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