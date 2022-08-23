Україна

Тільки Україна прибере з Криму колючий дріт! Виступ Зеленського на Кримській платформі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Серпня 2022, 17:00

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