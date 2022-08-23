Росія вичерпує свої ресурси: як час працює на користь України та що сприяє нашій перемозі

Ситуація на фронті щохвилинно змінюється, але за словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, час працює лише на користь України.

Як стверджує експерт, варто звернути увагу на три показники. По-перше, батальйонно-тактичні групи російських військ уже частково були виснажені, особливо після боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

По-друге, загарбники повинні були розійтись по інших напрямках, зокрема на Південь, де їм було потрібне підсилення.

По-третє, окрім бойової частини боєздатних підрозділів російської армії, лишились на сході так звані армійські корпуси чи батальйонно-тактичні групи невизнаних республік.

Ефективність наступальних дій вичерпувалась через те, що окупанти зазнавали втрат та виснажувались.

Також у росіян немає абсолютно ніякого мобілізаційного потенціалу на тимчасово окупованих територіях, звідки загарбники силою забирали людей на війну проти України.

Наступний нюанс – це удари українських військових по логістичному забезпеченню військ противника як у його ближньому тилу, так і у дальньому. Це виснажило та не дало можливості російській артилерії завдавати удари в тій кількості, як вони звикли це робити.

Коли закінчиться гаряча фаза повномасштабної війни

Якщо говорити про гарячу фазу, то вона дійсно може розтягнутись ще на кілька місяців. Потрібно розуміти, що така це період може бути також конфліктом низької інтенсивності, але він все одно буде вважатись гарячою фазою.

За такої інтенсивності ведення бойових дій, російським військам вистачить їх загальних артилерійських запасів на чотири-шість місяців і не більше.

Статистика така, що окупанти використовували в активних боях 60-70 тисяч снарядів на добу. Це величезна кількість насправді. І якою б не була кількість на складах, їх потрібно поповнювати. Для цього їм вже потрібно близько 100 мільярдів доларів та певний час.

Тому зараз росіяни шукають, яким чином відновлювати кількість запасів. Хочуть, щоб все в країні працювало на оборонний сектор, але у них так не виходить.

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Ситуація все одно розвивається на користь України. Адже якщо подивитись по запасах зброї, то нам наші партнери продовжують поставки. І з кожним разом до нас приходить все більш сучасне озброєння.

Водночас Росія відкочується назад. Окупанти переходять з більш модернізованих моделей на старіші зразки. Тому зброя у загарбників ще є, але вона менш ефективна та боєздатна.

Мені здається, тут час працює на нас. Оскільки ресурсно Захід продовжить підтримувати нас, а Росія поступово вичерпується.

Здебільшого наступальний потенціал росіян зменшується завдяки ефективним діям ЗСУ. А побачити результати їх роботи можна також на Хрещатику. Читай, як у Києві зробили парад знищеної російської військової техніки.

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