Це і є ознаки контрнаступу! Розповідаємо про нові вибухи у Чорнобаївці та чого чекати українцям 24 серпня

Українці вже оповили Чорнобаївку різними легендами, адже там знищили не один загін окупантів разом із технікою. Нещодавно там знову було чути вибухи. Про це детальніше Вадиму Карп’яку розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, був ліквідований черговий ворожий командний пункт, а також склади з боєприпасами.

— Це і є ознаки контрнаступу, на який всі чекали! Насправді це є вимотування сил ворога, чим ми й займаємося.

Підрив його резервів, які він вже не може застосовувати проти нас. Йому доводиться латати ті дірки, які ми наробили, — розповідає Гуменюк.

За її словами, треба більше заглиблюватися в ситуацію, яка відбувається та вивчати військові терміни. Адже без них не можна правильно і до кінця зрозуміти, що відбувається. Зокрема, людям треба краще зрозуміти термін “контрнаступ”.

Також Гуменюк розповіла: окупанти продовжують наступ на пристріляних ЗСУ місяцях, як от Чорнобаївка, адже мають певну залежність від територій.

— Вони намагаються довести, що в них облаштоване місце, а вони сильні та потужні, їм не страшні жодні удари, — наголосила Гуменюк.

Чого чекати українцям 24 серпня

Росіяни суттєво збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі там базуються п’ять носіїв з ракетами Калібр, зокрема є підводні.

— Ми розуміємо, що вони підтягуватимуть сили на Миколаївському, Херсонському напрямку, оскільки Миколаїв — фортеця незламності, яка не дає просунутися на Півдні. Ми бачимо інформацію про подовження комендантської години у містах, які перебувають під щільним вогнем, зокрема в Харкові. Треба бути готовими, але не піддаватися паніці, — заявила Гуменюк.

Українські військові руйнують усі плани ворога та нагадують, що повернуть усі захоплені території. Раніше ми розповідали, що відомо про вибухи на авіабазі Бельбек у Криму.

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