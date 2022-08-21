Это и есть признаки контрнаступления! Рассказываем о новых взрывах в Чернобаевке и что ждать украинцам 24 августа

Украинцы уже окутали Чернобаевку разными легендами, поскольку там уничтожили не один десяток оккупантов вместе с техникой. Недавно там снова были слышны взрывы. Об этом подробнее Вадиму Карпьяку рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, был ликвидирован очередной вражеский командный пункт, а также склады с боеприпасами.

Это и есть признаки контрнаступления, которого все ждали! На самом деле это изматывание сил врага, чем мы и занимаемся.

— Подрыв его резервов, которые он уже не сможет применить против нас. Ему приходится латать дыры, которые мы сделали, — рассказывает Гуменюк.

По ее словам, нужно больше углубляться в происходящую ситуацию и изучать военные термины. Поскольку без этого не получится правильно и до конца понять, что происходит. В частности, людям стоит лучше изучить значение термина “контрнаступление”.

Также Гуменюк рассказала: оккупанты продолжают наступление на пристрелянные ВСУ места, такие как Чернобаевка, поскольку имеют определенную зависимость от территорий.

— Они пытаются доказать, что у них обустроено место, и что они сильные и мощные, им не страшны никакие удары, — отметила Наталья.

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Чего ждать украинцам 24 августа

Россияне существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас там базируются пять носителей с ракетами Калибр, в том числе подводные.

— Мы понимаем, что они будут подтягивать силы на Николаевском, Херсонском направлении, поскольку Николаев — крепость несокрушимости, которая не дает им продвинуться на Юге. Мы видим продление комендантского часа в городах, которые находятся под плотным огнем, в частности, в Харькове. Нужно быть готовыми, но не поддаваться панике, — заявила Гуменюк.

Украинские военные разрушают все планы врага и напоминают, что вернут все захваченные территории. Ранее мы рассказывали, что известно про взрывы на авиабазе Бельбек в Крыму.

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