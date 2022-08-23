Россия исчерпывает свои ресурсы: как время работает в пользу Украины и способствует нашей победе

Ситуация на фронте ежеминутно меняется, но, по словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, время работает только в пользу Украины.

Как утверждает эксперт, следует обратить внимание на три показателя. Во-первых, батальонно-тактические группы российских войск частично были истощены, особенно после боев за Северодонецк и Лисичанск.

Во-вторых, захватчики должны были разойтись по другим направлениям, в частности на Юг, где им требовалось усиление.

В третьих, кроме боевой части боеспособных подразделений российской армии, на востоке остались так называемые армейские корпуса или батальонно-тактические группы непризнанных республик.

Эффективность наступательных действий исчерпывалась из-за того, что оккупанты несли потери и истощались.

Также у россиян нет абсолютно никакого мобилизационного потенциала на временно оккупированных территориях, откуда захватчики насильно забирали людей на войну против Украины.

Следующий нюанс – это удары украинских военных по логистическому обеспечению войск противника как в его ближнем тылу, так и в дальнем. Это истощило и не позволило российской артиллерии наносить удары в том количестве, как они привыкли это делать.

Когда закончится горячая фаза полномасштабной войны

Если говорить о горячей фазе, то она может растянуться еще на несколько месяцев. Нужно понимать, что такой период может быть также конфликтом низкой интенсивности, но он все равно будет считаться горячей фазой.

При такой интенсивности ведения боевых действий российским войскам хватит их общих артиллерийских запасов на четыре-шесть месяцев и не более.

Статистика такова, что оккупанты использовали в активных боях 60-70 тысяч снарядов в сутки. Это огромное количество на самом деле. И каким бы ни было количество на складах, его нужно пополнять. Для этого им уже нужно около 100 миллиардов долларов и определенное время.

Поэтому сейчас россияне ищут, как восстанавливать количество запасов. Хотят, чтобы все в стране работало на оборонный сектор, но у них так не выходит.

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Ситуация все равно развивается в интересах Украины. Потому что, если посмотреть на запасы оружия, то нам наши партнеры продолжают поставки. И с каждым разом к нам приходит все более современное вооружение.

В то же время Россия откатывается назад. Оккупанты переходят с более модернизированных моделей на более старые образцы. Поэтому оружие у захватчиков еще есть, но оно менее эффективно и боеспособно.

Мне кажется, здесь время работает на нас. Поскольку ресурсно Запад продолжит нас поддерживать, а Россия постепенно исчерпывается.

В основном наступательный потенциал россиян уменьшается благодаря эффективным действиям ВСУ. А увидеть результаты их работы можно также на Крещатике. Читай, как в Киеве сделали парад уничтоженной российской военной техники.

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