Напряжение не спадает: кто и что может остановить наступление Москвы на Украину

— Угроз Байдена недостаточно, чтобы остановить Москву, — так сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ.

После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ.

Требования Путина по поводу письменных гарантий не вступления Украины в НАТО Владимир Зеленский категорически отверг.

Наше государство отдало свою часть ядерного арсенала – третьего по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это выброшено на помойку.

По его словам, странно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной.

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