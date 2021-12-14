Напруга не спадає: хто і що може зупинити наступ Москви на Україну

— Погроз Байдена недостатньо, щоб зупинити Москву, — так сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ.

Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів.

Вимоги Путіна щодо письмових гарантій не вступу України у НАТО Володимир Зеленський категорично відкинув.

Наша держава віддала свою частину ядерного арсеналу — третього за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони і нашу безпеку. Усе це викинуто на смітник.

За його словами, дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною

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