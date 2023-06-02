Отказываются обслуживать на украинском! Активисты провели инспекцию заведений Одессы

Почему не на государственном? В Одессе языковые активистки провели инспекцию заведений обслуживания. Проверили вывески, меню и персонал. Нарушений языкового закона зафиксировали немало и написали несколько обращений к уполномоченному по защите государственного языка. Читай, что обнаружила инспекция — про нарушение языкового закона в Одессе.

Нарушение языкового закона в Одессе: что обнаружила инспекция

Сами общественные активистки отмечают, жалуются на заведения в крайних случаях и помогают владельцам избежать наказания. Как реагирует бизнес и насколько это масштабная проблема?

Инспекция начинается в самом центре Одессы, на книжном рынке. И тут сразу же огромная вывеска на русском. Администрации на месте нет, поэтому активисты фиксируют нарушения. Следующее место — ближайшее кафе. Большинство вывесок и меню на русском.

Персонал также нарушает языковое законодательство. Чтобы исправить ситуацию, общественные активистки вызывают администрацию заведения, а пока ждут, составляют жалобу на книжный рынок. Тем временем персонал кафе обещает исправиться.

Если не услышат через месяц, уже будем писать жалобу. Это крайний случай, — говорит активистка Наталья.

Впрочем, есть те, кто ошибки признает не так охотно. В другом кафе обслуживать на украинском вообще отказываются. Без камеры бариста выражает позицию охотнее.

Одесса — русскоязычный город. Какая разница на каком языке? У нас свободная страна, верно? — сказал бариста.

Языковые активистки также составят жалобу. Говорят, что такое отношение переходит все границы.

Вывески все, наименование товаров, меню на русском, отказался обслуживать на украинском, что нарушает мои права, чек на русском, это бинго, — говорит активистка Ларина.

Активистки посещают не только новые заведения, но и возвращаются туда, где разъяснительную работу уже проводили. Следующее заведение — на Дерибасовской, в самом сердце Одессы. Работу с этим рестораном активистки проводят уже несколько месяцев, вопросы есть до сих пор.

Там говорят, что заказали меню на украинском, вскоре обновят. По закону, информация для общего ознакомления должна быть на государственном языке. Исключение — название торговой марки.

Представительница языкового омбудсмена говорит, за дело должен взяться Одесский городской совет, выдать распоряжение бизнесу.

Проблема в Одессе комплексная, решать ее нужно тоже комплексно, — говорит представительница языкового омбудсмена Ярослава Витко-Присяжнюк.

Уполномоченный по защите государственного языка дважды обращался в Одесский городской совет с просьбой повлиять на ситуацию. Языковые активистки проводят работу на волонтерской основе. Результаты своей работы видят.

Раньше мы рассказывали, что делать, если тебя обслуживают на русском.

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