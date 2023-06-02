Відмовляються обслуговувати українською! Активісти провели інспекцію закладів Одеси

Чому не державною? В Одесі мовні активістки провели інспекцію закладів обслуговування. Перевірили вивіски, меню та персонал. Порушень мовного закону зафіксували чимало та написали декілька звернень до уповноваженого із захисту державної мови. Читай, що виявила інспекція про порушення мовного закону в Одесі.

Порушення мовного закону в Одесі: що виявила інспекція

Самі громадські активістки зазначають, скаржаться на заклади у крайніх випадках і радше допомагають власникам уникнути покарання. Як реагує бізнес та наскільки це масштабна проблема?

Інспекція починається в самому центрі Одеси, на книжковому ринку. І тут відразу величезна вивіска російською. Адміністрації на місці немає, тож активісти фіксують порушення. Наступне місце — найближча кав’ярня. Більшість вивісок та меню російською.

Персонал також порушує мовне законодавство. Аби виправити ситуацію, громадські активістки викликають адміністрацію закладу, а поки чекають, складають скаргу на книжковий ринок. Тим часом персонал кав’ярні обіцяє виправитися.

Якщо не почують через місяць, вже будемо писати скаргу. Це крайній випадок, — каже активістка Наталія.

Утім є ті, хто помилки визнає не так охоче. В іншій кав’ярні обслуговувати українською взагалі відмовляються. Без камери бариста висловлює позицію більш охоче.

Одеса — російськомовне місто. Яка різниця якою мовою? В нас вільна країна, правильно? — сказав бариста.

Мовні активістки також складуть скаргу. Кажуть, таке ставлення переходить усі межі.

Вивіски всі, найменування товарів, меню російською, відмовився обслуговувати українською, що порушує мої права, чек російською, це бінго, — каже активістка Ларина.

Активістки навідуються не лише до нових закладів, а й повертаються туди, де роз’яснювальну роботу вже проводили. Наступний заклад — на Дерибасівській, у самому серці Одеси. Роботу з цим рестораном активістки проводять уже декілька місяців, питання є досі.

Там кажуть, що замовили меню українською, незабаром оновлять. За законом, інформація для загального ознайомлення має бути державною мовою. Виняток — назва торгівельної марки.

Представниця мовного омбудсмена каже, за справу має взятися Одеська міська рада, видати розпорядження бізнесу.

Проблема в Одесі є комплексною, розв’язувати її потрібно теж комплексно, — каже представниця мовного омбудсмена Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Уповноважений із захисту державної мови двічі звертався до Одеської міської ради з проханням вплинути на ситуацію. Мовні активістки проводять роботу на волонтерській основі. Результати своєї роботи бачать.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо тебе обслуговують російською.

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