Одесса, хамство и повестка. Законно ли наказывать призывом и как военные реагируют на такое ноу-хау

Повестка как наказание. В Украине продолжают обсуждать историю об одессите, который нахамил украиноязычному продавцу и за это получил вызов на службу в Вооруженные Силы.

Хотя сам герой скандала извинился и заверил, что готов защищать Родину, однако среди армейцев такое наказание повлекло за собой оживленное обсуждение, ведь призыв не является наказанием.

Когда украинофоба нашли, то действительно не придумали ничего лучше, чем вручить ему повестку. Наверное, именно такие действия привели мужчину в сознание, и тот вдруг сам заговорил по-украински в одесском военкомате.

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Уполномоченный по защите языка Тарас Креминь не берется оценивать такое наказание, однако объясняет: мужчина нарушил статью языкового закона. Вот только об исправительных мерах и наказаниях в статье речь не шла.

Продавец поступил совершенно правильно, показал всей Украине и одесситам, что русский язык больше никогда не будет уместен.

А кому еще выдают повестки в качестве наказания?

Одесса вообще практикует интересное вручение повесток: если не соблюдаешь ограничения во время военного положения и отдыхаешь на море — повестку можно получить прямо на пляже.

Общественный деятель Демьян Ганул, который помог найти героя-хама, отметил: счастлив, что мужчина понял свои ошибки, но армия не должна быть наказанием для непослушных или провинившихся.

Это намекает на то, что в армии находятся не совсем порядочные люди, какая-то исправительная колония.

Да и в самой армии не понимают: зачем им такие “патриоты”? Ведь, чтобы попасть на передовую, тебе необходимо иметь честь.

Означает ли вручение повестки — билет на войну?

Пресс-центр командования Південь уверяет: повестка не означает, что мужчину заберут на войну.

Посредством повесток мы собираем информацию о тех, кто самостоятельно не явился в центр комплектования, это действие для облегчения мобилизации в целом.

Сначала у такого мужчины проверят состояние здоровья, семейный статус и стоит ли он на учете. Потому что с начала войны каждый мужчина призывного возраста должен был сделать это самостоятельно, но многие забывают, что в Украине война.

Если же ты получил повестку — нужно скорей явиться в военкомат: неявка обязательно понесет за собой наказание. Узнай, какое именно, по ссылке.

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