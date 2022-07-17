Україна

Одеса, неосвіченість, повістка. Чи законно карати призовом та як військові реагують на таке ноу-хау

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 17 Липня 2022, 21:00

Більше відео
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:02:27
перехоплені розмови російських військових: окупант зізнається у вбивстві
“На колінах благав не вбивати, а я в нього поцілив”: окупант зізнається у вчиненому своїй сестрі
0:04:37
лікарня Мечникова в Дніпрі
Поранених героїв рятують у лікарні Мечникова в Дніпрі: які жахи вони розповідають
0:07:38
Звільнення_Венедиктової_і_Баканова_Зеленський
За що відсторонили генпрокурорку Венедіктову та усунули главу СБУ Баканова – звернення Зеленського
Дивитись більше

Останні відео
воєнний стан в Україні

Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:02:27
перехоплені розмови російських військових: окупант зізнається у вбивстві
“На колінах благав не вбивати, а я в нього поцілив”: окупант зізнається у вчиненому своїй сестрі
0:04:37
лікарня Мечникова в Дніпрі
Поранених героїв рятують у лікарні Мечникова в Дніпрі: які жахи вони розповідають
0:07:38
Звільнення_Венедиктової_і_Баканова_Зеленський
За що відсторонили генпрокурорку Венедіктову та усунули главу СБУ Баканова – звернення Зеленського
0:04:41
Рейди у Києві
Українці нехтують комендантською годиною — рейд у Києві
0:02:33
Полонений з Донеччини розповів, як окупанти насильно відправляли на війну
Харчів обмаль, амуніція — хоч плач! Полонений з Донеччини про те, як окупанти силоміць відправляли чоловіків на війну
0:03:30
Благодійне тренування з зірками в Києві
Українські актори влаштували благодійне тренування для киян — збирають на карету “швидкої”
0:04:02
Повістка - не покарання
Одеса, неосвіченість, повістка. Чи законно карати призовом та як військові реагують на таке ноу-хау
0:04:46
Яка ситуація у селищі Золочів Харківської області 17 липня
До селища дістають усі види російського озброєння: репортаж із прикордонного Золочева
Всесвітні ігри 2022 - скільки медалей в України
Нація переможців: Україна посідає третє місце в медальному заліку на Всесвітніх іграх-2022
Більше відео
Благодійне тренування з зірками в Києві
Читати далі
Українські актори влаштували благодійне тренування для киян — збирають на карету “швидкої”
Яка ситуація у селищі Золочів Харківської області 17 липня
Читати далі
До селища дістають усі види російського озброєння: репортаж із прикордонного Золочева

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь