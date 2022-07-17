Одеса, неосвіченість, повістка. Чи законно карати призовом та як військові реагують на таке ноу-хау

Повістка, як покарання. В Україні продовжують обговорювати історію про одесита, який нахамив українськомовному продавцеві й за це отримав виклик на службу до Збройних Сил.

Хоча сам герой скандалу перепросив і запевнив: готовий захищати Батьківщину, та серед армійців така кара спричинила жваве обговорення, адже призов не є покаранням.

Коли цього українофоба знайшли, то й справді не вигадали нічого кращого, як вручити йому повістку. Напевно, такі дії привели чоловіка до тями, і той раптом сам заговорив українською в одеському військкоматі.

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Уповноважений із захисту мови Тарас Кремінь не береться оцінювати таке покарання, однак пояснює: чоловік таки порушив статтю мовного закону. От тільки про виправні заходи та покарання у статті не йшлося.

Продавець вчинив абсолютно правильно, показав всій Україні та одеситам, що російська мова більше ніколи не буде доречною.

А кому ще видають повістки як покарання?

Одеса взагалі практикує цікаве вручення повісток: якщо не дотримуєшся обмежень під час воєнного стану та відпочиваєш на морі — отримуєш повістку просто на пляжі.

Громадський діяч Дем’ян Ганул, який допоміг знайти героя-невігласа, зауважив: щасливий, що чоловік зрозумів свою помилку, але армія не має бути покаранням для непослухів.

Це натякає начебто в армії знаходяться не зовсім порядні люди, наче це якась виправна колонія.

Та й у самому війську не розуміють: для чого їм такі “патріоти”? Адже, щоб потрапити на передову, тобі необхідно мати честь.

Чи означає вручення повістки — квиток на війну?

Пресцентр командування Південь запевняє: повістка не означає, що чоловіка заберуть на передову.

За допомогою повісток ми збираємо інформацію про тих, хто самостійно не з’явився до Центру комплектування, це дії для полегшення мобілізації у цілому.

Спочатку в такого чоловіка перевіряють стан здоров’я, сімейний статус та чи стоїть він на обліку. Бо з початку війни кожен чоловік призовного віку мав це зробити самотужки, але багато хто забуває, що в Україні — війна.

Якщо ж ти отримав повістку, потрібно якнайшвидше з’явитися до військкомату: неявка обов’язково понесе за собою покарання.

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