Верховная Рада назначила нового омбудсмена по правам человека — что это значит и кто такой омбудсмен

Сегодня, 1 июля 2022 года, Верховная Рада Украины назначила нового омбудсмена по правам человека. Им стал Дмитрий Лубинец.

Новый омбудсмен по правам человека

“За” новоизбранного омбудсмена проголосовали 250 нардепов. Дмитрий Лубинец — украинский политик и юрист. Родом из Волновахи Донецкой области.

До этого он занимал должность главы Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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С 2014 года Дмитрий является народным депутатом Украины, членом депутатской группы За майбутнє. Также был депутатом от Блока Петра Порошенко.

Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук рекомендовал его на должность омбудсмена вместо Людмилы Денисовой.

Верю, что его опыт, а также профессиональные и человеческие качества создадут все необходимые предпосылки для выполнения полномочий в полном объеме, — написал Стефанчук.

Кто такой омбудсмен

Омбудсмен (омбудсман) — государственный деятель, обязанности которого — контроль за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.

Должность омбудсмена в настоящее время существует более чем в 100 странах мира. В Украине же — с 1998 года. Его также называют Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека. Последней назначенной на этот пост была Людмила Денисова.

В развитых странах омбудсмен занимает немаловажную роль в системе органов и защиты прав людей от незаконных действий власти. Статус должности характеризуется независимым от органов власти положением, неизменяемостью полномочий парламента в течение срока назначения, открытостью к гражданам, безвозмездностью оказания помощи.

Омбудсмен может действовать не только согласно закону, но и по нормам “здравого смысла”.

Цель существования должности омбудсмена — защита прав и свобод граждан, недопущение дискриминации.

Как обратиться к омбудсмену

К нему можно обратиться в письменном виде. Он рассматривает вопрос между человеком и органом власти или должностным лицом, на которое жалуются. В своей деятельности омбудсмен может обратиться в другие органы или суд для решения твоего вопроса.

Если ты хочешь обратиться к омбудсмену, напиши обращение и укажи:

Свое имя, фамилия, отчество. Место жительства. Суть обращения (жалоба на орган власти или должностного лица, укажи на нарушение твоих прав и другие данные по возможным предварительным обращениям в эти органы). Копии документов, подтверждающих твои слова или неправомерные действия органов. Дату и подпись.

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