Украина

Верховная Рада назначила нового омбудсмена по правам человека — что это значит и кто такой омбудсмен

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 01 июля 2022, 15:22
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Олег Жданов про те, чому Росія б'є по житлових будинках України
Месть России за военные и политические поражения — Олег Жданов о ракетных ударах по жилым комплексам
0:02:59
Суд над россиянами
И такова судьба каждого из них: оккупант на скамье подсудимых! В Чернигове судят российского военного
0:02:52
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