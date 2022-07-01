Верховна Рада призначила нового омбудсмена з прав людини — що це означає та хто такий омбудсмен

Сьогодні, 1 липня 2022 року, Верховна Рада України призначила нового омбудсмена з прав людини. Ним став Дмитро Лубінець.

Новий омбудсмен з прав людини

“За” новообраного омбудсмена проголосували 250 нардепів. Дмитро Лубінець — український політик та юрист. Походить з Волновахи Донецької області.

До цього він обіймав посаду голови Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

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З 2014 року Дмитро Лубінець є народним депутатом України, членом депутатської групи За майбутнє. Також був депутатом від Блоку Петра Порошенка.

Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук рекомендував його на посаду омбудсмена замість Людмили Денісової.

Вірю, що його досвід, а також професійні та людські якості створять всі необхідні передумови для виконання повноважень в повному обсязі, — написав Стефанчук.

Хто такий омбудсмен

Омбудсмен (омбудсман) — державний діяч, обов’язками якого є контроль за дотриманням законних прав та інтересів громадян у діяльності органів виконавчої влади та посадових осіб.

Посада омбудсмена нині існує в понад 100 країнах світу. В Україні ж — із 1998 року. Її також називають Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Останньою призначеною на цю посаду була Людмила Денісова.

У розвинених країнах омбудсмен займає важливу роль в системі органів та захисту прав людей від незаконних дій влади. Статус посади характеризується незалежним від органів влади становищем, незмінюваністю повноважень парламенту протягом строку призначення, відкритістю до громадян, безоплатністю надання допомоги.

Омбудсмен може діяти не лише за законом, а й за нормами “здорового глузду”.

Мета існування посади омбудсмена — захист прав і свобод громадян, недопущення дискримінації.

Як звернутись до омбудсмена

До нього можна звернутись письмово. Він розглядає питання між людиною та органом влади чи посадову особу, на яку скаржаться. У своїй діяльності омбудсмен може звернутись до інших органів чи суду для вирішення твого питання.

Якщо ти хочеш звернутися до омбудсмена, напиши звернення та вкажи там:

Своє ім’я, прізвище, по батькові. Місце проживання. Суть звернення (скарга на орган влади чи посадовця, вкажи на порушення твоїх прав та інші дані з можливих попередніх звернень у ці органи). Копії документів, що підтверджують твої слова чи неправомірні діяння органів. Дату та підпис.

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