Україна

Верховна Рада призначила нового омбудсмена з прав людини — що це означає та хто такий омбудсмен

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 01 Липня 2022, 15:22
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0:02:59
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