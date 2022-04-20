Не верьте лжецам государства-агрессора: Сергей Лещенко о новых фейках российской пропаганды

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко рассказал о новых фейках государства-агрессора.

Он отметил, что они создаются с разными целями: от запугивания мирного населения до демотивации западных партнеров Украины.

Сбит транспортный самолет с оружием для Украины

Российские пропагандисты заявили, что якобы в районе Одессы был сбит транспортный самолет с крупной партией оружия, которое Украина получила от западных партнеров.

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Также враг часто распространяет информацию, что оружие все равно может попасть в руки российских военных, поэтому нет смысла передавать его украинцам.

Россия делает эти вбросы для того, чтобы демотивировать партнеров передавать оружие Украине.

На заводе Азовсталь нет мирного населения

Еще один фейк касается заявлений представителей как самопровозглашенных террористических организаций “ЛНР”, “ДНР”, так и вооруженных сил РФ о том, якобы на заводе Азовсталь нет мирного населения.

Таким образом, Россия пытается оправдывать свои агрессивные действия, бомбардировки и атаки на это предприятие, где на самом деле находится более тысячи мирных граждан Украины.

СБУ готовит провокацию в Одесской области

Государство-агрессор запускает фейк о том, будто Украина, в частности СБУ, готовит провокацию для того, чтобы обвинить российских военных в массовом уничтожении мирных граждан в Одесской области. Об этом заявляет Минобороны России.

Как и в предыдущих случаях, это “операция под ложным флагом”. Таким образом, Россия возлагает ответственность за свои действия на украинские власти.

Human Rights Watch врут

В РФ не хотят правды о собственных преступлениях. В частности, Госкомнадзор РФ ограничил доступ к международной правозащитной организации Human Rights Watch из-за якобы недостоверной информации о событиях в Украине.

Human Rights Watch сообщала правду о резне в Буче и признала, что за убийства несет ответственность именно российская сторона. Организация предоставила доказательства и опросы местного населения о зверствах оккупантов.

Алексея Арестовича уволили

Еще один фейк касается того, что якобы уволен советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По словам Лещенко, фейк был запущен через российские анонимные Telegram-каналы, которым не стоит доверять.

Кроме того, Алексей Арестович регулярно проводит брифинги в том же статусе советника главы Офиса президента. Поэтому, как всегда, не стоит верить российским пропагандистам.

Провокации на Пасху

Российское государственное агентство РИА-Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет, что якобы Киев готовит изощренные провокации в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Якобы местные “националисты” будут обстреливать православные храмы и церкви в Пасхальную ночь.

Поэтому опять же следует предупредить, что это типичная модель поведения РФ — обвинять других в том, что они собираются сделать сами.

Не верьте лжецам государства-агрессора. Украина победит!

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ поделился потерями врага и рассказал о ситуации на фронте по состоянию на утро 20 апреля.