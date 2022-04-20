Не вірте брехунам держави-агресора: Сергій Лещенко про нові фейки російської пропаганди

Радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко розповів про нові фейки держави-агресора.

Він зазначив, що вони створюються з різними цілями: від залякування мирного населення до демотивації західних партнерів України.

Збито транспортний літак зі зброєю для України

Російські пропагандисти заявили, що начебто в районі Одеси було збито траспортний літак з великою партією зброї, яку Україна отримала від західних партнерів.

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Також ворог часто поширює інформацію, що зброя все одно може потрапити у руки російських військових, тому нібито немає сенсу передавати її українцям.

Росія робить ці вкиди для того, щоб демотивувати партнерів надавати зброю Україні.

На заводі Азовсталь немає мирного населення

Ще один фейк стосується заяв представників як самопроголошених терористичних організацій “ЛНР” “ДНР”, так і збройних сил РФ про те, що начебто на заводі Азовсталь немає мирного населення.

У такий спосіб Росія намагається виправдовувати свої агресивні дії, бомбардування та атаки на це підприємство, де насправді перебуває понад тисяча мирних громадян України.

СБУ готує провокацію в Одеській області

Держава-агресор вкидає фейк про те, що начебто Україна, зокрема СБУ, готує провокацію для того, щоб звинуватити російських військових в масовому знищенні мирних громадян в Одеській області. Про це заявляє Міноборони Росії.

Як і в попередніх випадках, це “операція під хибним прапором”. У такий спосіб Росія покладає відповідальність за свої дії на українську владу.

Human Rights Watch говорять неправду

У РФ не хочуть правди про власні ж злочини. Зокрема, Держкомнагляд РФ обмежив доступ до міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch через начебто недостовірну інформацію про події в Україні.

Human Rights Watch повідомляла правду про різанину в Бучі та визнала, що за вбивства відповідальна саме російська сторона. Організація навела докази та опитування місцевого населення про звірства окупантів.

Олексія Арестовича звільнили

Ще один фейк стосується того, що начебто звільнили радника голови Офісу президента Олексія Арестовича. За словами Лещенка, фейк було вкинуто через російські анонімні Telegram-канали, яким не варто довіряти.

Крім того, Олексій Арестович регулярно проводить брифінги у все тому ж статусі радника голови Офісу президента. Тому, як і завжди, не варто вірити російським пропагандистам.

Провокації на Великдень

Російське державне агенство РИА-Новости з посиланням на Міністерство оборони РФ пише, що нібито Київ готує витончені провокації у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях. Нібито місцеві “націоналісти” обстрілюватимуть православні храми та церкви у Великодню ніч.

Тому знову ж таки варто попередити, що це типова модель поведінки РФ — звинувачувати інших у тому, що вони збираються зробити самі.

Не вірте брехунам держави-агресора. Україна переможе!

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ поділився втратами ворога та розповів про ситуацію на фронті станом на ранок 20 квітня.