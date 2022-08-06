Не замерзнут ли украинцы зимой? Каково состояние готовности к отопительному сезону

Правительство провело совещание с главами областных военных администраций по подготовке к отопительному сезону в Украине.

Работы по подготовке ежедневно продолжаются. Состояние готовности к отопительному сезону почти 60%, жилых домов – 56%, сетей – 57%, объектов теплоснабжения – 58%.

В настоящее время 141 объект теплоснабжения отремонтирован. Две ТЭЦ, которые получили повреждения от обстрелов, уже восстановлены.

Создается резервный запас оборудования на случай повреждения инфраструктуры в отопительный сезон. На эти нужды правительство выделило 1,4 млрд грн.

Несмотря на все макрофинансовые сложности, правительство продолжает политику поддержки регионов. Ведь победа Украины возможна, только если мы будем работать единым фронтом, — рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Зима уже близко, рекомендуем посмотреть, как эффективно подготовить частный дом и квартиру к зимним холодам.

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