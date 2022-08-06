Чи не замерзнуть українці взимку? Який стан готовності до опалювального сезону

Уряд провів нараду з головами обласних військових адміністрацій щодо підготовки до опалювального сезону в Україні.

Роботи з підготовки щоденно тривають. Стан готовності до опалювального сезону майже 60%, житлових будинків – 56%, мереж – 57%, об’єктів теплопостачання – 58%.

Наразі 141 об’єкт теплопостачання відремонтували. Дві ТЕЦ, що зазнали пошкоджень від обстрілів, вже відновлені.

Створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон. На ці потреби Уряд виділив 1,4 млрд грн.

Попри всі макрофінансові складнощі, Уряд продовжує політику підтримки регіонів. Адже перемога України можлива лише якщо ми будемо працювати єдиним фронтом, — розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зима вже близько, радимо подивитися, як ефективно підготувати приватний будинок та квартиру до зимових холодів.

Щодня ми розповідаємо багато корисної інформації, яка точно стане у пригоді тобі чи твоїм знайомим і рідним. Щоб не пропустити такі матеріали, підписуйся на наш Telegram-канал.