Некоторые страны предложили отправить миротворцев в Украину. Будут ли нам помогать “голубые каски”

Быть или не быть миротворцам на Украине? Об этом уже дискутируют не первый год. Сначала речь шла о введении контингента на Донбасс, а сейчас предлагают направить “голубые каски” в мирные города, куда не коснулась война.
Такой замысел озвучили в Польше и поддержали в Чехии, а Литва и Дания уже готовы предоставить своих военных для такой миссии. Да поможет ли она в мирном урегулировании ситуации?
Есть две категории миротворцев:
Детальнее о деятельности миротворцев рассказываем в видео.
Нам помогает весь мир кто чем может. Австралия предоставит Украине бронетранспортеры Bushmaster, раньше мы рассказывали, что это за техника.