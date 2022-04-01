Некоторые страны предложили отправить миротворцев в Украину. Будут ли нам помогать “голубые каски”

Быть или не быть миротворцам на Украине? Об этом уже дискутируют не первый год. Сначала речь шла о введении контингента на Донбасс, а сейчас предлагают направить “голубые каски” в мирные города, куда не коснулась война.

Такой замысел озвучили в Польше и поддержали в Чехии, а Литва и Дания уже готовы предоставить своих военных для такой миссии. Да поможет ли она в мирном урегулировании ситуации?

Есть две категории миротворцев:

Миротворцы ООН обычно поддерживают мир, они имеют ограниченный перечень функций, в основном — гуманитарного направления.

А те, кто создает мир, — это бойцы от НАТО. Они, при необходимости, могут вступать в прямое противодействие с одной из сторон конфликта.

Детальнее о деятельности миротворцев рассказываем в видео.

Нам помогает весь мир кто чем может. Австралия предоставит Украине бронетранспортеры Bushmaster, раньше мы рассказывали, что это за техника.