Україна

Деякі країни запропонували відправити миротворців в Україну. Чи допомагатимуть нам “блакитні шоломи”

Олексій Кобзар, Журналіст програми Факти ICTV 01 Квітня 2022, 22:44

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