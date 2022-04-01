Деякі країни запропонували відправити миротворців в Україну. Чи допомагатимуть нам “блакитні шоломи”

Бути чи не бути миротворцям в Україні? Про це вже дискутують не перший рік. Спочатку йшлося про введення контингенту на Донбас, а нині пропонують спрямувати “блакитні шоломи” в мирні міста, куди не торкнулась війна.
Такий задум озвучили у Польщі та підтримали у Чехії, а Литва і Данія вже готові надати своїх військових для такої місії. Та чи допоможе вона у мирному врегулюванні ситуації?
Є дві категорії миротворців:
Детальніше про діяльність миротворців розповідаємо у відео.
Нам допомагає увесь світ, хто чим може. Австралія надасть Україні бронетранспортери Bushmaster, раніше ми розповідали, що це за техніка.