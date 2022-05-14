Незавидная судьба российских оккупантов: куда деваются тела погибших рашистов в Украине

Своих бросают, да еще как! Россия не забирает своих погибших солдат, а просто оставляет на поле боя. Даже когда на государственном уровне Украина пытается отдать тела, по ту сторону молчат.

В Киевской области есть пять вагонов-рефрижераторов, куда уже свезли несколько сотен трупов оккупантов, которые нашли возле столицы и в соседних областях. Мешки с телами маркируют и указывают, где и при каких условиях они были найдены.

Эти тела Украина уже не раз пыталась передать России, но судьба пушечного мяса Путина не волнует. РФ заинтересована в том, чтобы трупы не обнаружили. Их просто запишут как без вести пропавших.

Не надо будет платить компенсаций, да и легче будет скрыть безумные потери, которые Россия несет на фронте. Ведь погибли почти 30 тысяч солдат, тогда как по официальной статистике — чуть больше тысячи.

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Такие рефрижераторы стоят еще в ряде других областей. Тела будут хранить столько, сколько определит правительство Украины. Если оккупанты таки не заберут своих, то их похоронят у нас как солдат страны-агрессора.

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Согласно официальной статистике Кремля, больше всего убитых российских солдат из Бурятии и Дагестана, а меньше всего — из Москвы и Санкт-Петербурга.

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