Непринадна доля російських окупантів: куди діваються тіла загиблих рашистів в Україні

Своїх покидають, та ще й як! Росія не забирає власних загиблих солдатів, а просто залишає на полі бою. Навіть коли на державному рівні Україна намагається віддати тіла, по той бік мовчать.
У Київській області є п’ять вагонів-рефрижераторів, куди вже звезли кількасот трупів окупантів, які знайшли біля столиці та в сусідніх областях. Мішки з тілами маркують та вказують, де і за яких умов їх було знайдено.
Ці тіла Україна вже не раз намагалася передати Росії, але доля гарматного м’яса Путіна не хвилює. РФ зацікавлена в тому, щоб трупи не знайшли. Їх просто запишуть як безвісти зниклих.
Ці тіла Україна вже не раз намагалася передати Росії, але доля гарматного м’яса Путіна не хвилює. РФ зацікавлена в тому, щоб трупи не знайшли. Їх просто запишуть як безвісти зниклих.
Не треба буде платити компенсацій, та й легше буде приховати шалені втрати, які Росія зазнає на фронті. Адже загинули майже 30 тисяч солдатів, тоді як за офіційною статистикою — трохи більше тисячі.
Такі рефрижератори стоять ще в кількох інших областях. Тіла зберігатимуть стільки, скільки визначить уряд України. Якщо окупанти таки не заберуть своїх, то їх поховають у нас як солдатів країни-агресорки.
Згідно з офіційною статистикою Кремля, найбільше вбитих російських солдатів з Бурятії та Дагестану, а найменше — з Москви та Санкт-Петербургу.
Дивись, що розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко про ситуацію в Росії та чому Путін боїться відправляти на передову москвичів.