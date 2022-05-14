Непринадна доля російських окупантів: куди діваються тіла загиблих рашистів в Україні

Своїх покидають, та ще й як! Росія не забирає власних загиблих солдатів, а просто залишає на полі бою. Навіть коли на державному рівні Україна намагається віддати тіла, по той бік мовчать.

У Київській області є п’ять вагонів-рефрижераторів, куди вже звезли кількасот трупів окупантів, які знайшли біля столиці та в сусідніх областях. Мішки з тілами маркують та вказують, де і за яких умов їх було знайдено.

Ці тіла Україна вже не раз намагалася передати Росії, але доля гарматного м’яса Путіна не хвилює. РФ зацікавлена в тому, щоб трупи не знайшли. Їх просто запишуть як безвісти зниклих.

Не треба буде платити компенсацій, та й легше буде приховати шалені втрати, які Росія зазнає на фронті. Адже загинули майже 30 тисяч солдатів, тоді як за офіційною статистикою — трохи більше тисячі.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Такі рефрижератори стоять ще в кількох інших областях. Тіла зберігатимуть стільки, скільки визначить уряд України. Якщо окупанти таки не заберуть своїх, то їх поховають у нас як солдатів країни-агресорки.

Читати на тему Жертви пропаганди РФ готові вбивати навіть дітей! Перехоплені розмови окупантів Що розповідають співрозмовникам окупанти в перехоплених розмовах від СБУ.

Згідно з офіційною статистикою Кремля, найбільше вбитих російських солдатів з Бурятії та Дагестану, а найменше — з Москви та Санкт-Петербургу.

Дивись, що розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко про ситуацію в Росії та чому Путін боїться відправляти на передову москвичів.