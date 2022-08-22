Никаких празднований и массовых мероприятий. Когда комендантский час на День Независимости в разных городах Украины

Все мы стремились провести лето иначе, и уж точно не так представляли себе 31-й День Независимости Украины.

С конца февраля полномасштабная война вносит свои коррективы в привычные вещи. Из-за постоянной угрозы и любви оккупантов к массированным ударам по мирным городам в выдающиеся исторические даты приходится корректировать и свои планы на праздники.

Особо внимательными придется быть на День Независимости Украины. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Сейчас также смотрят

Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг.

Поэтому, учитывая растущую угрозу, в некоторых регионах Украины местные власти решили продлить комендантский час. Также чиновники призывают на этой неделе всех, у кого есть на это возможность, работать удаленно.

Комендантский час в Киеве

Нововведений относительно комендантского часа в столице нет, но нужно помнить, что расписание работы общественного транспорта изменится. Потому лучше строить свои планы, используя обновленную информацию.

Начиная с воскресенья, 21 августа, до среды, 24 августа, киевское метро будет работать с 6:00 до 21:00. Однако в качестве укрытия подземные станции метро будут работать круглосуточно.

Также глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждает, что 23 и 24 августа запрещено проводить какие-либо развлекательные и другие массовые мероприятия.

Комендантский час в Харькове

В самой большой зоне риска на День Независимости Харьков, который и так ежедневно находится под обстрелами. Поэтому местные власти решили в праздничные дни продлить комендантский час, чтобы обезопасить жителей города.

Начиная с понедельника, 22 августа, изменится общее время комендантского часа. Теперь он продлится с 19:00 до 07:00 каждый день.

Удлиненный комендантский час ко Дню Независимости начнется во вторник, 23 августа, в 19:00 и закончится в четверг, 25 августа, в 07:00.

Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях — это наша безопасность, — подчеркивает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Комендантский час в Николаеве

Николаев также не планирует внедрять удлиненный комендантский час и будет следовать примеру столицы.

Однако, как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, местным жителям также рекомендуется в эти дни работать дистанционно. Соответствующее распоряжение уже готовится.

Также местные власти призывают граждан не устраивать массовые мероприятия и не подвергать себя и других опасности.

Мы не проводим никаких мероприятий, прошу не собираться в большие коллективы в эти дни. Используйте это время для отдыха с умом.

Также важно не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ и проверять ситуацию на фронте. Читай актуальную карту боевых действий.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!