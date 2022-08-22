Україна

Жодних святкувань та масових заходів. Коли комендантська година на День Незалежності у різних містах України

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Серпня 2022, 18:00
Коли комендантська година на День Незалежності

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