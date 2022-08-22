Жодних святкувань та масових заходів. Коли комендантська година на День Незалежності у різних містах України

Усі ми прагнули провести літо інакше, і вже точно не так уявляли собі 31-й День Незалежності України.

З кінця лютого повномасштабно війна вносить свої корективи у звичні речі. Через постійну загрозу та любов окупантів до масованих ударів по мирних містах у визначні історичні дати доводиться корегувати й свої плани на свята.

Особливо пильними доведеться бути на День Незалежності України. Про це попередив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

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Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог.

Тому, з огляду на зростаючу загрозу, у деяких регіонах України місцева влада вирішила подовжити комендантську годину. Також урядовці закликають цього тижня усіх, хто має змогу, працювати віддалено.

Комендантська година у Києві

Нововведень щодо комендантської години у столиці немає, але потрібно пам’ятати, що розклад роботи громадського транспорту зміниться. Тож краще будувати свої плани, спираючись на оновлену інформацію.

Починаючи з неділі, 21 серпня, до середи, 24 серпня, київське метро працюватиме з 6:00 до 21:00. Проте як укриття підземні станції метро працюватимуть цілодобово.

Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба попереджає, що 23 та 24 серпня заборонено проводити будь-які розважальні та інші масові заходи.

Комендантська година у Харкові

У найбільшій зоні ризику на День Незалежності цьогоріч Харків, який і без того щодня перебуває під обстрілами. Тому місцева влада вирішила у святкові дні подовжити комендантську годину, щоб убезпечити мешканців міста.

Починаючи з понеділка, 22 серпня, зміниться також загальний час комендантської години. Тепер вона триватиме з 19:00 до 07:00 кожного дня.

Подовжена комендантська година до Дня Незалежності розпочнеться у вівторок, 23 серпня, о 19:00 і закінчиться у четвер, 25 серпня, о 07:00.

Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях — це наша безпека, — наголошує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Комендантська година у Миколаєві

Наразі Миколаїв також не планує впроваджувати подовжену комендантську годину та наслідуватиме приклад столиці.

Однак, як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, місцевим жителям також рекомендується у ці дні працювати дистанційно. Відповідне розпорядження вже готується.

Також місцева влада закликає громадян не влаштовувати масові заходи та не наражати себе та інших на небезпеку.

Ми не проводимо ніяких заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом.

Також важливо не забувати дослухатись до Генштабу ЗСУ та перевіряти ситуацію на фронті. Читай актуальну карту бойових дій.

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