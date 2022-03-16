О “вбросе” на украинском ТВ и трибунале против России: новое обращение Зеленского 16 марта

Продолжается 21-й день украинского сопротивления российским террористам, а это значит, что мы стали ближе к нашей победе.

Поэтому уже активизировалась работа, чтобы в ближайшем будущем привлечь оккупантов к ответственности.

Должен быть международный трибунал за все, что они сделали против Украины и наших людей, — говорит Владимир Зеленский.

Оккупанты будут нести полную ответственность за каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства.

Прокуратура Украины и правоохранители уже начали работу. Важно и начало деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда, которая вместе с нашими правоохранителями уже собирает все доказательства и факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства.

С начала войны убиты 103 ребенка, разрушены 400 учебных заведений.

Оккупанты нанесли сейчас Украине больше разрушений, чем Донбассу за восемь лет войны. Пострадали именно те территории, о которых российские пропагандисты всегда говорили как о месте жительства особо близких для РФ людей.

Наверное, нет еще такого неядерного оружия, которое бы оккупанты не применили против наших мирных людей.

Подписан Указ Президента Украины об общенациональной минуте молчания, чтобы почтить всех военных и гражданских украинцев, кто положил жизнь в этой войне.

Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших жизнь, всех военных, гражданских и детей.

Россия превратилась в откровенного террориста, и ей не стыдно. Без признания России государством-террористом невозможно восстановить международный порядок и установить справедливость в отношении Украины.

Восемь лет назад в этот день российское государство организовало фейковый “референдум” на территории нашего украинского Крыма, который использовался впоследствии, чтобы оправдывать захват нашей территории.

Это было разрушением всей архитектуры безопасности в Европе, созданной после Второй мировой войны.

Если бы тогда мир отреагировал хоть наполовину так, как должен реагировать сейчас и реагирует, у нас не было бы ни этого вторжения, ни восьми лет войны на Донбассе.

Сейчас мы гораздо крепче, мы объединены. Сейчас мы — великий народ, нация.

Поэтому нам, украинцам, по силам победить и вернуться к миру, к которому мы все так стремимся.

Хакерская атака на украинские телеканалы

Сегодня на одном из украинских телеканалов появилась бегущая строка, где речь шла о том, якобы Владимир Зеленский призвал украинских бойцов сложить оружие.

Однако президент Украины быстро опроверг такой наглый вброс со стороны инфотерористов, сказав, что может призвать сложить оружие разве что российских оккупантов. Именно они должны убраться с нашей земли.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович озвучил свои прогнозы по сценариям войны и ответил на актуальные вопросы, которые беспокоят украинцев.