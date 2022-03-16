Україна

Про “вкид” на українському ТБ та трибунал проти Росії: нове звернення Зеленського 16 березня

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Березня 2022, 14:20

Більше відео
Прапор України
За десять днів настане точка неповернення — коли закінчиться війна в Україні: прогнози та думки
0:02:01
Евакуація
Обстрілюють колони автобусів і точки збору людей! Чому сьогодні зелені коридори можуть не відкритися
0:00:36
Евакуація
Увага: шахраї! Аферисти використовують евакуацію у своїх цілях
Артилерія ЗСУ нищить ворога
“Гарячий прийом” від артилерії: ситуація на фронті 16.03.22 та як ЗСУ частують ворога
Дивитись більше

Останні відео
0:07:48
Звернення Володимира Зеленського 16.03.2022

Про “вкид” на українському ТБ та трибунал проти Росії: нове звернення Зеленського 16 березня
Рада Європи
Вказали на двері! Росію виключають з Ради Європи — що означає та змінює це історичне рішення
Прапор України
За десять днів настане точка неповернення — коли закінчиться війна в Україні: прогнози та думки
0:02:01
Евакуація
Обстрілюють колони автобусів і точки збору людей! Чому сьогодні зелені коридори можуть не відкритися
0:00:36
Евакуація
Увага: шахраї! Аферисти використовують евакуацію у своїх цілях
0:05:19
Нові санкції США проти Росії та Білорусі від 15 березня
Вдарили по еліті Кремля — Вашингтон запровадив нові санкції проти РФ
Артилерія ЗСУ нищить ворога
“Гарячий прийом” від артилерії: ситуація на фронті 16.03.22 та як ЗСУ частують ворога
0:03:14
Як біженцям знайти роботу на Західній Україні
Швачки, IT-спеціалісти, маркетологи — кого найбільше потребують на західній Україні
0:02:38
Як допомагають біженцям з України у Чехії
Як допомагають біженцям з України у Чехії
Верховна Рада України
Реалії воєнного часу. Розповідаємо про найважливіші закони, ухвалені Радою для цивільних та військових
Більше відео
Рада Європи
Читати далі
Вказали на двері! Росію виключають з Ради Європи — що означає та змінює це історичне рішення

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь