Про “вкид” на українському ТБ та трибунал проти Росії: нове звернення Зеленського 16 березня

Триває 21-й день українського супротиву російським терористам, а це означає, що ми на один ближче стали до нашої перемоги.

Тому вже активізувалась робота, щоб у найближчому майбутньому притягнути окупантів до відповідальності.

Має бути міжнародний трибунал за все, що вони наробили проти України та наших людей, — говорить Володимир Зеленський.

Окупанти нестимуть повну відповідальність за кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави.

Прокуратура України та правоохоронці вже почали цю роботу. Важливим є і початок діяльності в Україні слідчої групи Міжнародного кримінального суду, яка разом з нашими правоохоронцями вже збирає всі докази та факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави.

З початку війни вбито 103 дитини, зруйновано 400 закладів освіти.

Окупанти завдали зараз Україні більших руйнувань, ніж Донбасу за вісім років війни. Наразі ж постраждали саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для РФ людей.

Мабуть, немає ще такої неядерної зброї, якої б окупанти не застосували проти наших мирних людей.

Підписано Указ Президента України про загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб вшанувати усіх військових і цивільних українців, хто поклав життя у цій війні.

Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали життя, всіх, хто воював, всіх військових, цивільних та дітей.

Росія перетворилася на відвертого терориста, і їй не соромно. Без визнання Росії державою-терористом буде неможливо відновити міжнародний порядок і встановити справедливість щодо України.

Вісім років тому у цей день російська держава організувала фейковий “референдум” на території нашого українського Криму, який використала згодом, щоб виправдовувати захоплення нашої території.

Це було руйнацією всієї архітектури безпеки у Європі, яку створили після Другої світової війни.

Якби тоді світ відреагував хоч наполовину так, як повинен реагувати зараз і реагує, ми не мали б ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі.

Зараз ми набагато міцніші, ми об’єднані. Зараз ми — великий народ, нація.

Тому нам, українцям, до снаги перемогти і повернутися до миру, якого ми всі так прагнемо.

Хакерська атака на українські телеканали

Сьогодні на одному з українських телеканалів з’явився рухомий рядок, де йшлось про те, що нібито Володимир Зеленський закликав українських бійців скласти зброю.

Проте президент України швидко спростував такий нахабний випад зі сторони інфотерористів, сказавши, що може закликати скласти зброю хіба що російських окупантів. Саме вони мають забратися з нашої землі.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович озвучив свої прогнози щодо сценаріїв розв’язання війни та відповів на актуальні питання, які турбують українців.