Лучший подарок — живые герои: в результате обмена пленными домой вернулись 60 украинских защитников

Как бы враг ни пытался погрузить украинцев в полную тьму, мы всегда найдем луч света даже в непроглядной тьме. И сегодня, 6 декабря, наш день озарила новость об очередном обмене пленными.

Именно в День Вооруженных сил Украины вернулись домой 60 украинских защитников. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Очередной успешный обмен пленными. Символично.

Андрей Ермак отмечает, что среди освобожденных украинских воинов — бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ. Из 60 человек — 34 защитника Мариуполя, 14 из них из Азовстали.

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Некоторые из них удержывались на территории РФ, а кто-то в Еленовке. Однако, к счастью, их удалось вырвать из рук врага. Раненым уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В общей сложности домой вернулись 58 мужчин и две женщины, из них 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

Это — лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ. Идет битва за жизнь.

Также глава Офиса президента отметил, что своих защитников уже ждут дома родные. Они долгое время ждали эту встречу и свое мгновение счастья, и наконец-то она наступила.

Работаем дальше. Вернем всех.

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В то же время в Украине пропавшими без вести считаются тысячи военных, среди которых служащие ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и т.д. Чтобы найти и вернуть родного человека домой, читай алгоритм поиска пропавших без вести военнослужащих.

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Фото: Андрей Ермак/ Telegram