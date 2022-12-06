Лучший подарок — живые герои: в результате обмена пленными домой вернулись 60 украинских защитников

Как бы враг ни пытался погрузить украинцев в полную тьму, мы всегда найдем луч света даже в непроглядной тьме. И сегодня, 6 декабря, наш день озарила новость об очередном обмене пленными.
Именно в День Вооруженных сил Украины вернулись домой 60 украинских защитников. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Очередной успешный обмен пленными. Символично.
Очередной успешный обмен пленными. Символично.
Андрей Ермак отмечает, что среди освобожденных украинских воинов — бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ. Из 60 человек — 34 защитника Мариуполя, 14 из них из Азовстали.
Некоторые из них удержывались на территории РФ, а кто-то в Еленовке. Однако, к счастью, их удалось вырвать из рук врага. Раненым уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В общей сложности домой вернулись 58 мужчин и две женщины, из них 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.
Это — лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ. Идет битва за жизнь.
Это — лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ. Идет битва за жизнь.
Также глава Офиса президента отметил, что своих защитников уже ждут дома родные. Они долгое время ждали эту встречу и свое мгновение счастья, и наконец-то она наступила.
Работаем дальше. Вернем всех.
Работаем дальше. Вернем всех.
В то же время в Украине пропавшими без вести считаются тысячи военных, среди которых служащие ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и т.д. Чтобы найти и вернуть родного человека домой, читай алгоритм поиска пропавших без вести военнослужащих.
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Фото: Андрей Ермак/ Telegram