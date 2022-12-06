Найкращий подарунок — живі герої: внаслідок обміну полоненими додому повернулися 60 українських захисників

Хай як ворог не намагається занурити українців у цілковиту темряву, ми завжди знайдемо промінець світла навіть у непроглядній пітьмі. І сьогодні, 6 грудня, наш день осяяла новина про черговий обмін полоненими.

Саме у День Збройних сил України додому повернулися 60 українських захисників. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Черговий успішний обмін полоненими. Символічно.

Андрій Єрмак зазначає, що серед звільнених українських воїнів — бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. З 60 осіб — 34 захисники Маріуполя, 14 з них з Азовсталі.

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Дехто з них утримувався на території РФ, а хтось в Оленівці. Однак, на щастя, їх вдалося вирвати з рук ворога. Пораненим наразі надають усю необхідну медичну допомогу.

Загалом додому повернулися 58 чоловіків та дві жінки, з них 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Це — найкраща новина у день свята, бо герої мають бути живими. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ. Триває битва за життя.

Також голова Офісу президента зазначив, що на своїх захисників уже чекають вдома рідні. Вони довгий час чекали на цю зустріч та свою мить щастя, і нарешті вона настала.

Працюємо далі. Повернемо всіх.

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Водночас в Україні зниклими безвісти вважаються тисячі військових, серед яких службовці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції тощо. Щоб знайти та повернути рідну людину додому, читай алгоритм пошуку зниклих безвісти військовослужбовців.

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Фото: Андрій Єрмак/ Telegram